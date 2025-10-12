Advertisement
क्रिकेट

यशस्वी को गुस्से में बॉल मारकर डेढ़ शाणा बन रहा था विंडीज का गेंदबाज, ICC ने एक झटके में निकाल दी हेकड़ी

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पर दिल्ली में चल रहे भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान ICC आचार संहिता (Code of Conduct) तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है. मैच के पहले दिन जेडन सील्स ने भारतीय ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की ओर अनावश्यक रूप से गेंद फेंकी, जिसे ICC ने आचार संहिता का उल्लंघन पाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:22 PM IST
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पर दिल्ली में चल रहे भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान ICC आचार संहिता (Code of Conduct) तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है. मैच के पहले दिन जेडन सील्स ने भारतीय ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की ओर अनावश्यक रूप से गेंद फेंकी, जिसे ICC ने आचार संहिता का उल्लंघन पाया. इस तेज गेंदबाज को अपनी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना देना होगा. इसके अलावा उन्हें पिछले 24 महीनों में यह दूसरा डिमेरिट पॉइंट भी मिला है. उनका पहला डिमेरिट पॉइंट पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में आया था.

पहले दिन क्या हुआ था?

यह घटना मैच के पहले दिन भारतीय पारी के 29वें ओवर में हुई. सील्स ने अपनी गेंदबाजी फॉलो-थ्रू में गेंद को फील्ड किया और फिर उसे बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की तरफ फेंका, जो उनके पैड पर जा लगी. उन्हें ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का दोषी पाया गया. यह नियम 'इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की ओर अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद या क्रिकेट का कोई अन्य सामान फेंकने' से संबंधित है.

सील्स ने विरोध किया

सील्स ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा लगाए गए इस जुर्माने का विरोध किया था, जिसके कारण एक औपचारिक सुनवाई करनी पड़ी. 24 साल के सील्स ने दावा किया कि वह भारतीय ओपनर को रन आउट करने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, मैच रेफरी ने वीडियो फुटेज देखने के बाद सील्स के इस प्रयास को गैर-जरूरी और अनुचित माना और उन पर जुर्माना बरकरार रखा.

फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और पॉल रीफेल, तीसरे अंपायर एलेक्स व्हार्फ और चौथे अंपायर के.एन. अनंतपद्मनाभन ने जेडन सील्स पर यह आरोप लगाया था. लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम सजा आधिकारिक तौर पर चेतावनी या फटकार मिलना है, जबकि ज्यादा से ज्यादा सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना है. साथ ही एक या दो डिमेरिट पॉइंट मिलना.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Jayden SealesYashasvi JaiswalInd Vs WI

