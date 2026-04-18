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Hindi Newsक्रिकेटTATA की 5 स्टार रेटिंग वाली कार भी नहीं झेल पाई कैमरन ग्रीन का छक्का, ऐसा हो गया हाल, वीडियो वायरल

TATA की 5 स्टार रेटिंग वाली कार भी नहीं झेल पाई कैमरन ग्रीन का छक्का, ऐसा हो गया हाल, वीडियो वायरल

IPL 2026: आईपीएल 2026 में केकेआर को गुजरात के खिलाफ 17 अप्रैल को करारी हार झेलनी पड़ी. अभी भी टीम का इस सीजन जीत का खाता नहीं खुला है. भले ही केकेआर ने मुकाबला नहीं जीता, लेकिन इस सीजन से सबसे महंगे कैमरन ग्रीन ने फैंस की थकी आंखों को सुकून दे दिया. एक दमदार शॉट ऐसा लगाया कि टाटा कार में गेंद जा लगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:14 PM IST
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कैमरन ग्रीन का दमदार छक्का. (Screengrab)
कैमरन ग्रीन का दमदार छक्का. (Screengrab)

IPL 2026: आईपीएल 2026 में केकेआर को गुजरात के खिलाफ 17 अप्रैल को करारी हार झेलनी पड़ी. अभी भी टीम का इस सीजन जीत का खाता नहीं खुला है. भले ही केकेआर ने मुकाबला नहीं जीता, लेकिन इस सीजन से सबसे महंगे कैमरन ग्रीन ने फैंस की थकी आंखों को सुकून दे दिया. ग्रीन ने धमाकेदार अर्धशतक ठोका. इस पारी में उन्होंने 4 छक्के जमाए, जिसमें एक छक्का टाटा की लग्जरी कार सियारा भी नहीं झेल पाई. ग्रीन का ये छक्का जमकर वायरल हो रहा है.

180 रन पर सिमटी KKR

कोलकाता की टीम प्वाइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर है. गुजरात के खिलाफ जीत की उम्मीद लेकर टीम मैदान पर उतरी थी. लेकिन गुजरात की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. ग्रीन की 79 रन की पारी की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 180 रन टांगे. लेकिन इस दौरान केकेआर के सभी विकेट गिर गए. लेकिन ग्रीन का वो छक्का सोशल मीडिया पर छाया रहा.

ग्रीन ने किस गेंदबाज पर लगाया दमदार शॉट

कैमरन ग्रीन ने पारी के 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर दमदार छक्का जमाया. उन्होंने अशोक शर्मा की गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक करते हुए छक्का मारा और गेंद जाकर डिस्प्ले कार पर लगी. कार फ्रंट दरवाजे के पास एक गहरा डेंट भी देखने को मिला. टूर्नामेंट के प्रायोजक की पहल के तहत, इस घटना के बाद टाटा मोटर्स जमीनी स्तर पर क्रिकेट के विकास के लिए 5 लाख रुपये दान करेगी.

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टाटा Sierra में क्या है खूबी?

Tata Sierra लोगों को खूब पसंद आई. 2025 में लॉन्च हुई इस कार की जमकर बुकिंग देखने को मिली. इस कार का एक्स शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये है. Sierra की सबसे बड़ी खूबी ट्रिपल स्क्रीन है. Co-Passenger के सामने एक स्क्रीन है जिसमें गेम से लेकर मूवी भी देख सकते हैं. बाकी टाटा की सेफ्टी पर किसी को भी शक नहीं है. ये कार 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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