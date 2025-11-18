कौन है एशेज का 'किंग'... 12 शतक, 56 का औसत और रनों का अंबार, ब्रॉड ने भी डाले हथियार

The Ashes: क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक सीरीज एशेज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. फैंस इस रण को देखने के लिए बेताब हैं. इंग्लैंड के पूर्व पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज के बादशाह स्मिथ के बारे में खुलकर बात की. 11 बार स्मिथ का विकेट ले चुके ब्रॉड को आज भी उनकी वीकनेस का कोई आईडिया नहीं है. 21 नवंबर को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा जहां सभी की नजरें स्टीव स्मिथ पर रहेंगी.

क्या बोले ब्रॉड?

फॉर द लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए ब्रॉड ने कहा, 'मुझे याद है कि उन्होंने 2017 में पर्थ में 239 रन की बड़ी पारी खेली थी और मैं तीन दिनों तक उनके बल्ले के बीच से नहीं चूका था. मैंने जो भी गेंद फेंकने की कोशिश की, वह उनके बल्ले के बीच से ही टकराई. जाहिर है स्मिथ की तकनीक पूरे समय बदलती रही है, लेकिन मैं अब भी यहाँ बैठकर यह नहीं कह सकता कि अच्छा, आप उन्हें ऐसे आउट कर सकते हैं. यह उनकी अविश्वसनीय ताकत है. उन्हें गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल है. कभी-कभी आपको लगता ही नहीं कि आपने कोई खराब गेंद फेंकी है और फिर भी गेंद चार रन के लिए चली जाती है.'

इंग्लैंड को दी नसीहत

ब्रॉड ने इंग्लैंड को नसीहत देते हुए कहा, 'सीरीज जीतने के लिए, हमें उनका औसत 50 से नीचे रखना होगा. वह शतक जरूर बनाएगा, यही वह करता है. अगर उसका औसत 40 का है, तो यह उसके करियर औसत से कम से कम 15 कम है, इसलिए आप शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आपको उसे जल्दी आउट करना होगा. अगर इंग्लैंड उसके पहले 40 रनों पर जश्न नहीं मनाता तो यह एक लंबी सीरीज होने वाली है.'

स्मिथ के नाम 12 शतक

36 वर्षीय स्मिथ आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने एशेज क्रिकेट में 12 शतकों के साथ 56.01 की औसत से 3417 रन बनाए हैं. उनके प्रदर्शन ने कई श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जिनमें 2017-18 और 2019 की प्रतियोगिताएँ शामिल हैं. उस दौरान स्मिथ के बल्ले से 687 और 774 रन देखने को मिले थे. ब्रॉड ने उन्हें टेस्ट मैचों में 11 बार आउट किया है और कोई भी उन्हें इतनी बार आउट करने में कामयाब नहीं हुआ है.