Advertisement
trendingNow13009392
Hindi Newsक्रिकेट

कौन है एशेज का 'किंग'... 12 शतक, 56 का औसत और रनों का अंबार, ब्रॉड ने भी डाले हथियार

The Ashes: क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक सीरीज एशेज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. फैंस इस रण को देखने के लिए बेताब हैं. इंग्लैंड के पूर्व पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज के बादशाह स्मिथ के बारे में खुलकर बात की. 11 बार स्मिथ का विकेट ले चुके ब्रॉड को आज भी उनकी वीकनेस का कोई आईडिया नहीं है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Steve Smith
Steve Smith

The Ashes: क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक सीरीज एशेज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. फैंस इस रण को देखने के लिए बेताब हैं. इंग्लैंड के पूर्व पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज के बादशाह स्मिथ के बारे में खुलकर बात की. 11 बार स्मिथ का विकेट ले चुके ब्रॉड को आज भी उनकी वीकनेस का कोई आईडिया नहीं है. 21 नवंबर को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा जहां सभी की नजरें स्टीव स्मिथ पर रहेंगी.

क्या बोले ब्रॉड?

फॉर द लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए ब्रॉड ने कहा, 'मुझे याद है कि उन्होंने 2017 में पर्थ में 239 रन की बड़ी पारी खेली थी और मैं तीन दिनों तक उनके बल्ले के बीच से नहीं चूका था. मैंने जो भी गेंद फेंकने की कोशिश की, वह उनके बल्ले के बीच से ही टकराई. जाहिर है स्मिथ की तकनीक पूरे समय बदलती रही है, लेकिन मैं अब भी यहाँ बैठकर यह नहीं कह सकता कि अच्छा, आप उन्हें ऐसे आउट कर सकते हैं. यह उनकी अविश्वसनीय ताकत है.  उन्हें गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल है. कभी-कभी आपको लगता ही नहीं कि आपने कोई खराब गेंद फेंकी है और फिर भी गेंद चार रन के लिए चली जाती है.'

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड को दी नसीहत

ब्रॉड ने इंग्लैंड को नसीहत देते हुए कहा, 'सीरीज जीतने के लिए, हमें उनका औसत 50 से नीचे रखना होगा. वह शतक जरूर बनाएगा, यही वह करता है. अगर उसका औसत 40 का है, तो यह उसके करियर औसत से कम से कम 15 कम है, इसलिए आप शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आपको उसे जल्दी आउट करना होगा. अगर इंग्लैंड उसके पहले 40 रनों पर जश्न नहीं मनाता तो यह एक लंबी सीरीज होने वाली है.'

ये भी पढे़ं.. IPL की पहेली... वर्ल्ड क्रिकेट के 5 सूरमा कभी नहीं लगा पाए शतक, इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाया नाम

स्मिथ के नाम 12 शतक

36 वर्षीय स्मिथ आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने एशेज क्रिकेट में 12 शतकों के साथ 56.01 की औसत से 3417 रन बनाए हैं. उनके प्रदर्शन ने कई श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जिनमें 2017-18 और 2019 की प्रतियोगिताएँ शामिल हैं. उस दौरान स्मिथ के बल्ले से 687 और 774 रन देखने को मिले थे. ब्रॉड ने उन्हें टेस्ट मैचों में 11 बार आउट किया है और कोई भी उन्हें इतनी बार आउट करने में कामयाब नहीं हुआ है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ashes

Trending news

छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
Global Warming
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
jammu kashmir news
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
India-US trade deal
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
Delhi blast
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
Robert Vadra
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल