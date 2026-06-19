इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ड ब्रॉड (Stuart Broad) ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ियों को चुनकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) बनाई है. हैरानी की बात ये है कि इंग्लैंड के इस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में सचिन तेंदुलकर नहीं, बल्कि भारत के एक अन्य बल्लेबाज को शामिल किया है.
विस्डन के कहने पर स्टुअर्ड ब्रॉड (Stuart Broad) ने उन खिलाड़ियों की सबसे मजबूत टीम बनाई, जिनके खिलाफ कभी उन्होंने खुद खेला था. स्टुअर्ड ब्रॉड (Stuart Broad) ने अपनी ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में भारत के केवल एक ही खिलाड़ी को जगह दी है. स्टुअर्ड ब्रॉड ने इस प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में सचिन तेंदुलकर की जगह विराट कोहली को चुना है.
ओपनिंग के लिए स्टुअर्ड ब्रॉड (Stuart Broad) ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज ग्रीम स्मिथ को चुना और उनके साथ ओपनिंग में श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा को रखा, जो विकेटकीपर की भूमिका भी निभाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग को नंबर 3 पर रखा गया, जबकि विराट कोहली इस टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं. गौरतलब है कि ब्रॉड की इस 'ऑल-टाइम टेस्ट XI' में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं किया गया.
स्टुअर्ड ब्रॉड ने माना कि मिडिल ऑर्डर तय करने से पहले उन्हें काफी सोचना पड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने पांचवें और छठे नंबर के लिए स्टीव स्मिथ और जैक कैलिस को चुना. जैक कैलिस इस टीम में एकमात्र असली ऑलराउंडर हैं. एबी डिविलियर्स को नंबर 7 पर रखा गया, जो बल्लेबाजी में आक्रामक खेल और विकेटकीपिंग में अतिरिक्त विकल्प दोनों देते हैं.
स्टुअर्ड ब्रॉड ने अपनी बॉलिंग लाइन-अप चुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई. तेज गेंदबाजी की कमान खतरनाक बाएं हाथ के गेंदबाज मिचेल जॉनसन और साउथ अफ्रीका के मुख्य तेज गेंदबाज डेल स्टेन के हाथों में है. ऑस्ट्रेलिया के ही एक और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इस तेज गेंदबाजी तिकड़ी को पूरा करते हैं, जबकि श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन, जो टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उन्हें टीम के एकमात्र स्पिनर के तौर पर चुना गया. यह टीम स्टुअर्ड ब्रॉड के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेले गए मैचों के अनुभव को दिखाती है और उन खिलाड़ियों की एक दिलचस्प झलक पेश करती है, जिन्होंने इंग्लैंड के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक पर सबसे गहरा प्रभाव डाला.
ग्रीम स्मिथ, कुमार संगकारा (विकेटकीपर), रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जैक कैलिस, एबी डिविलियर्स, मिचेल जॉनसन, डेल स्टेन, मुथैया मुरलीधरन, मिचेल स्टार्क.