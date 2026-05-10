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Hindi Newsक्रिकेटसस्पेंस खत्म! ODI और T20I का कप्तान बनने जा रहा यह स्टाइलिश बल्लेबाज; 550 रन ठोक जीता बोर्ड का दिल

सस्पेंस खत्म! ODI और T20I का कप्तान बनने जा रहा यह स्टाइलिश बल्लेबाज; 550 रन ठोक जीता बोर्ड का दिल

Kusal Mendis ODI and T20I Captain: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वनडे और टी20 फॉर्मेट में एक ही कप्तान बनाने का फैसला किया है. ताजा रिपोर्ट्स में उस खिलाड़ी का नाम सामने आया है, जिसे इन दोनों फॉर्मेट की कमान सौंपी जा सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 10, 2026, 02:16 PM IST
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श्रीलंका की वनडे और टी20 के कप्तान बनने जा रहा कुसल मेंडिस (फोटो क्रेडिट AI)
श्रीलंका की वनडे और टी20 के कप्तान बनने जा रहा कुसल मेंडिस (फोटो क्रेडिट AI)

Kusal Mendis ODI and T20I Captain: आईपीएल 2026 की धूम के बीच दो देशों में कप्तान बदलने की खबरें तेज हैं. पहला भारत है. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सूर्यकुमार यादव की जगह कप्तानी की रेस में श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन हैं. आईपीएल 2026 के बाद जब टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लौटेगी तो देखना होगा कि ये खबरें कितनी सच साबित होती हैं. कप्तानी में बदलाव को लेकर दूसरा देश श्रीलंका चर्चा में है. श्रीलंकाई क्रिकेट में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है. जिस खिलाड़ी पर 5 साल पहले अनुशासनहीनता के कारण बैन लगा था, अब वही खिलाड़ी श्रीलंका की व्हाइट बॉल क्रिकेट (ODI और T20I) की कमान संभालने के लिए तैयार है.

10 मई को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने स्टाइलिश बल्लेबाज कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) को टीम का नया कप्तान नियुक्त करने का मन बना लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, कुसल मेंडिस को आगामी वेस्टइंडीज दौरे से वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है.

किसे करेंगे रिप्लेस?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुसल मेंडिस वनडे में चारिथ असलंका और टी20 में दासुन शनाका की जगह लेंगे. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नेतृत्व में स्थिरता लाना चाहता है, इसलिए एक ही खिलाड़ी को दोनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी दी जा रही है. वहीं, धनंजय डी सिल्वा टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे. ये बदलाव इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि श्रीलंकाई टीम पिछले कुछ समय से सीमित ओवरों के क्रिकेट में संघर्ष कर रही है. ऐसे में कुसल मेंडिस जैसा आक्रामक और फॉर्म में चल रहा खिलाड़ी टीम में नई ऊर्जा भर सकता है.

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PSL 2026 में 550 रन ठोक जीता बोर्ड का दिल

कुसल मेंडिस के इस प्रमोशन के पीछे उनका हालिया विस्फोटक फॉर्म सबसे बड़ी वजह बताया गया है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में मेंडिस ने बल्ले से कोहराम मचा दिया था. उन्होंने पेशावर जाल्मी के लिए खेलते हुए 11 पारियों में 55 की औसत से कुल 550 रन कूटे थे. वह बाबर आजम के बाद टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज रहे. इसी प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को यह यकीन दिलाया कि मेंडिस अब टीम की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं.

बैन से कप्तानी तक का सफर

ये वही कुसल मेंडिस हैं, जिन पर बोर्ड बैन लगा चुका है और अब कप्तानी देने वाला है. मतलब कुसल मेंडिस की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है. बात साल 2021 की है. इंग्लैंड दौरे के दौरान बायो-बबल और कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में मेंडिस पर एक साल का बैन लगाया गया था. ये वही वक्त था जब उनके करियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने न केवल अपनी तकनीक पर काम किया, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होकर उभरे हैं.

कैसा है कुसल मेंडिस का क्रिकेट करियर?

दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस श्रीलंका क्रिकेट के स्टाइलिश बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. वो लंबे समय से तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं. उनके क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो वो अब तक 73 टेस्ट मैचों में 10 शतक और 22 अर्धशतक की मदद से 4757 रन बना चुके हैं. उनका औसत 36.88 का रहा है. 154 वनडे मैचों में 6 शतक और 35 अर्धशतक की मदद से 4890 रन बना चुके हैं. वहीं 106 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 2622 रन दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: मिसाइल की तरह बरसे Vaibhav Suryavanshi, उड़ाए इतने छक्के कि पीछे छूट गईं 6 टीमें, प्रचंड रिकॉर्ड से दुनिया हैरान

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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