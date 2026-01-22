Advertisement
सुदीप का शतक... बर्थडे पर छाए स्वप्निल सिंह, रणजी ट्रॉफी में अनजान प्लेयर्स ने भरी हुंकार

सुदीप का शतक... बर्थडे पर छाए स्वप्निल सिंह, रणजी ट्रॉफी में अनजान प्लेयर्स ने भरी हुंकार

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी में बड़े नामों की खूब चर्चा होती है, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी अक्सर छाए रहते हैं. लेकिन अब हम आपको बताते हैं आज के दिन किन अनजान खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोरी हैं. एक नाम सुदीप चटर्जी का है जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली जबकि बर्थडे के दिन स्वप्निल सिंह भी छा गए.
 

Jan 22, 2026
Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी में बड़े नामों की खूब चर्चा होती है, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी अक्सर छाए रहते हैं. लेकिन अब हम आपको बताते हैं आज के दिन किन अनजान खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोरी हैं. एक नाम सुदीप चटर्जी का है जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली जबकि बर्थडे के दिन स्वप्निल सिंह भी छा गए. बंगाल ने गुरुवार को कल्याणी में बंगाल क्रिकेट अकादमी में सर्विसेज के खिलाफ अपने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मुकाबले के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और 86 ओवर में 340/4 रन बनाए.

इंजरी के बाद सुदीप का कमबैक

चोट से वापसी कर रहे अनुभवी बल्लेबाज सुदीप चटर्जी ने 226 गेंदों में नाबाद 140 रन बनाकर पारी को संभाला. यह उनका 14वां फर्स्ट-क्लास शतक था जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था. चटर्जी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ 151 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जिन्होंने 152 गेंदों में 81 रन बनाए और रन आउट हो गए. इसके बाद उन्हें शाहबाज अहमद (38) और सुमंत गुप्ता (31 नाबाद) का साथ मिला, जिससे बंगाल की स्थिति मजबूत हुई और मेजबान टीम के लिए यह बल्लेबाजी का शानदार दिन रहा.

मजूमदार का 100वां फर्स्ट क्लास मैच

यह मैच अनुभवी बल्लेबाज अनुस्तुप मजूमदार का 100वां फर्स्ट-क्लास मैच भी था. 42 साल के होने वाले मजूमदार ने मौजूदा घरेलू सीजन में 100 लिस्ट ए मैच पूरे कर लिए थे और उन्होंने 33 गेंदों में 27 रन बनाए. नाडियाड के गोकुलभाई सोमाभाई पटेल स्टेडियम में, रेलवे ने गुजरात को 175 रनों पर ऑल आउट करके बढ़त हासिल की और स्टंप्स तक 77/2 रन बनाए. गुजरात के पूर्व ऑलराउंडर भार्गव मेराई ने रेलवे के लिए गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-25 के आंकड़े दर्ज किए.

असम हरियाणा के बीच टक्कर

इस बीच, फुलुंग, नॉर्थ गुवाहाटी में ACA क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में, असम ने कम ओवरों के खेल का सामना किया और हरियाणा के खिलाफ 86 ओवर में 187/6 रन बनाए. सिबशंकर रॉय ने असम के लिए 38 रन बनाए, जबकि अमन कुमार, अंशुल कंबोज और तन्मय बलोदा ने दो-दो विकेट लिए.

अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज स्टेडियम में, जन्मदिन के मौके पर स्वप्निल सिंह ने 74 गेंदों में नाबाद 60 रनों की जुझारू पारी खेली, जबकि श्रीदाम पॉल ने 123 गेंदों में 75 रन बनाकर त्रिपुरा को उत्तराखंड के खिलाफ 82.5 ओवर में 266 रनों तक पहुंचाया. उत्तराखंड ने दिन का खेल खत्म होने तक तीन ओवर में 7/0 रन बनाए और वह 259 रन पीछे है, बाएं हाथ के स्पिनर मयंक मिश्रा और युवा जनमेजय जोशी ने मिलकर सात विकेट लिए.

