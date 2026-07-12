ये ठीक नहीं है... वैभव सूर्यवंशी हुए ड्रॉप, गावस्कर-रायुडू ने मैनेजमेंट पर उठाए सवाल

अंबाती रायडू ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पिछली रात यह नहीं बताया गया था कि वह नहीं खेल रहे हैं. सैमसन को खिलाने का फैसला शायद आज ही लिया गया होगा. बातचीत जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे सारी नेगेटिविटी और दबाव को झेलें और उनके जैसे युवा खिलाड़ियों को पॉजिटिव माहौल में रखें. यह सब करने के लिहाज से यह अच्छा संकेत नहीं है. मुझे बस ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक से सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20-25 साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करेंगे. आप इतने शानदार खिलाड़ी को खो नहीं सकते। आपको उनका थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है."