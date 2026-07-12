Add Zee Business As A Preferred Source
App

ये ठीक नहीं है... वैभव सूर्यवंशी हुए ड्रॉप, गावस्कर-रायुडू ने मैनेजमेंट पर उठाए सवाल

भारतीय टीम का हाल हर दिन बेहाल नजर आ रहा है. टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से करारी हार का सामना करना पड़ा. थोक के भाव बदलाव नजर आए, लेकिन नतीजा हार ही था. आखिरी मुकाबले में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद दिग्गज गावस्कर और रायुडू नाखुश दिखे.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:13 PM IST
ये ठीक नहीं है... वैभव सूर्यवंशी हुए ड्रॉप, गावस्कर-रायुडू ने मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
Image Credit: X

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच सफर होगा आसान, नए रास्ते का काम फिर शुरू
Noida News1 hr ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
Hyderabad1 hr ago
4
petrol1 hr ago
5
Rohit Chandel1 hr ago