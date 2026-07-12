ये ठीक नहीं है... वैभव सूर्यवंशी हुए ड्रॉप, गावस्कर-रायुडू ने मैनेजमेंट पर उठाए सवाल

भारतीय टीम का हाल हर दिन बेहाल नजर आ रहा है. टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से करारी हार का सामना करना पड़ा. थोक के भाव बदलाव नजर आए, लेकिन नतीजा हार ही था. आखिरी मुकाबले में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद दिग्गज गावस्कर और रायुडू नाखुश दिखे. उन्होंने समझाया कि सूर्यवंशी को संभालकर रखने की जरूरत है क्योंकि वह लंबे समय तक टीम इंडिया को सेवा देने वाले हैं. वैभव ड्रॉप होने के बाद काफी निराश भी नजर आए थे.
वैभव को तीन मुकाबलों में मौका मिला लेकिन तीनों मुकाबलों में वह कुछ खास नहीं कर सके. भले ही इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच से पहले उन्हें ड्रॉप किया गया, लेकिन अभी एक और मौका है. जिम्बाब्वे टूर के लिए चुने गए स्क्वॉड में वैभव का नाम है. ये सीरीज 23 जुलाई से शुरू हो रही है. अंबाती रायुडू ने वैभव के सपोर्ट में बात की और उनकी भावनाओं को समझा कि पर्दे के पीछे वह कैसा महसूस कर रहे होंगे.
अंबाती रायडू ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पिछली रात यह नहीं बताया गया था कि वह नहीं खेल रहे हैं. सैमसन को खिलाने का फैसला शायद आज ही लिया गया होगा. बातचीत जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे सारी नेगेटिविटी और दबाव को झेलें और उनके जैसे युवा खिलाड़ियों को पॉजिटिव माहौल में रखें. यह सब करने के लिहाज से यह अच्छा संकेत नहीं है. मुझे बस ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक से सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो 20-25 साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करेंगे. आप इतने शानदार खिलाड़ी को खो नहीं सकते। आपको उनका थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है."
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सुनील गावस्कर ने इस मुद्दे पर कहा, "मुझे सैमसन के आने से कोई दिक्कत नहीं है. हमने सूर्यवंशी के नंबर 3 पर आने का अनुमान लगाया था. आपने देखा कि वह कैसे मैदान से बाहर गए. वह निराश हैं, हमें उन्हें इस मैच में एक और मौका देना चाहिए था ताकि यह देखा जा सके कि उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं. वह दो बार हुक शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं. उन्हें देखिए, वह उदास और निराश हैं. मुझे उम्मीद है कि अब वह इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे. टीम में जगह न मिलना बहुत निराशाजनक है."