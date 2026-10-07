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सैमसन या सूर्यवंशी, ओपनिंग के लिए कौन सही? गावस्कर ने दिया इस खिलाड़ी का साथ, श्रेयस अय्यर पर बोल दी बड़ी बात

टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में शानदार शतक जड़ा. वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बने. पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अय्यर की जमकर तारीफ की है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 07, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 03:02 PM IST
सैमसन या सूर्यवंशी, ओपनिंग के लिए कौन सही? गावस्कर ने दिया इस खिलाड़ी का साथ, श्रेयस अय्यर पर बोल दी बड़ी बात
Image Credit: सैमसन या सूर्यवंशी, ओपनिंग के लिए कौन सही? गावस्कर ने दिया इस खिलाड़ी का साथ

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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