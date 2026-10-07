सैमसन या सूर्यवंशी, ओपनिंग के लिए कौन सही? गावस्कर ने दिया इस खिलाड़ी का साथ, श्रेयस अय्यर पर बोल दी बड़ी बात

गावस्कर ने आगे कहा, "उनके लिए एक बड़ी पारी खेलना जरूरी था और उन्होंने पहले टी20 में अच्छा किया. अय्यर ने रन चेज पर पूरा नियंत्रण रखा और बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाते रहे. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपने पचास रन पूरे किए और फिर पूरी तरह से गियर बदल दिया, सिर्फ 15 गेंदों के अंदर अगले 50 रन बनाकर 102 तक पहुंच गए. सोशल मीडिया पर श्रेयस की बैटिंग फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे. इस शतक ने उन सभी को चुप करा दिया है. यह पारी इस बात का पक्का संकेत है कि श्रेयस अय्यर अपने बेस्ट फॉर्म में वापस आ गए हैं.''