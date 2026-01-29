सिर्फ फिनिशर ही नहीं... गावस्कर ने इस खिलाड़ी को बताया सबसे बड़ा हथियार, छक्के उड़ाने में उस्ताद

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे की जमकर तारीफ की है. सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि शिवम दुबे अब लोअर ऑर्डर के हिटर होने के टैग से आगे निकल गए हैं और भारत के लिए एक कंप्लीट T20I एसेट के तौर पर उभर रहे हैं. विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे T20I मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की हार के बावजूद सुनील गावस्कर को लगता है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले बल्ले और गेंद दोनों से शिवम दुबे का प्रदर्शन टीम के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है.

गावस्कर ने इस खिलाड़ी को बताया सबसे बड़ा हथियार

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने (शिवम दुबे) मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया. जैसा कि आपने कहा, जब आप छह या सात नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो आपको शायद मजबूत इंडियन बैटिंग लाइन-अप के साथ तीन या चार ओवर मिलते हैं, लेकिन इस बार भारत ने जल्दी विकेट खो दिए, और उन्हें (शिवम दुबे) को जल्दी आना पड़ा. उन्होंने पहली ही गेंद से अपने तेवर दिखाए. वह पहली गेंद पर मारा गया छक्का सबसे लंबे छक्कों में से एक था, सीधे दूसरे टियर में.'

छक्के उड़ाने में उस्ताद

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में शिवम दुबे नंबर-6 पर बैटिंग करने उतरे और 23 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली. शिवम दुबे ने मिचेल सेंटनर की गेंद पर छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की और दूसरी तरफ विकेट गिरने के बावजूद अटैक करना जारी रखा. अक्सर स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलने वाले बल्लेबाज के तौर पर जाने जाने वाले शिवम दुबे ने दिखाया कि वह तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं. शिवम दुबे ने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो T20I में किसी भारतीय द्वारा तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

शिवम दुबे के मुरीद हुए गावस्कर

सुनील गावस्कर ने कहा, 'जब आप शुरुआत में ऐसा शॉट मारते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. उसे पता है कि अगर वह बॉल को कनेक्ट करेगा, तो बॉल स्टैंड्स में जाएगी क्योंकि उसके पास वह पावर, स्विंग और टाइमिंग है. यह भारत के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक था, जो कमाल की बात है - आप युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और अब शिवम दुबे की बात कर रहे हैं.'

भारत 50 रन से मैच हार गया

शिवम दुबे ने 23 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और तीन चौके शामिल थे और भारत को 82 रन पर पांच विकेट से 145 रन पर छह विकेट तक पहुंचाया. हालांकि, मैच में पहले 215 रन देने के बाद, भारत 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑल आउट हो गया और 50 रन से हार गया. शिवम दुबे के रन-आउट होने से जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई. हालांकि गावस्कर ने कहा, 'वह अब खुद को सिर्फ फिनिशर के तौर पर नहीं देखेंगे. उन्हें विश्वास होगा कि वह एक पारी बना सकते हैं और उसे खत्म भी कर सकते हैं, खासकर दबाव वाली स्थितियों में.'