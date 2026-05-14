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Hindi Newsक्रिकेटGen Next पीढ़ी विराट के सामने फीकी... गावस्कर ने किया दूध का दूध और पानी का पानी, पूरे करियर में नहीं कर पाएंगे बराबरी!

'Gen Next' पीढ़ी विराट के सामने फीकी... गावस्कर ने किया दूध का दूध और पानी का पानी, पूरे करियर में नहीं कर पाएंगे बराबरी!

IPL 2026: आईपीएल 2026 में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हैं. विराट ने केकेआर के खिलाफ 105 रन की नाबाद पारी से 7 पायदान की छलांग लगाई. इस मैच विनिंग पारी के बाद दिग्गज सुनील गावस्कर ने 'Gen Next' पीढ़ी की तुलना विराट कोहली से की. 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 03:05 PM IST
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Virat Kohli
Virat Kohli

IPL 2026: आईपीएल 2026 में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हैं. विराट ने केकेआर के खिलाफ 105 रन की नाबाद पारी से 7 पायदान की छलांग लगाई. इस मैच विनिंग पारी के बाद दिग्गज सुनील गावस्कर ने 'Gen Next' पीढ़ी की तुलना विराट कोहली से की. विराट ने 105 नाबाद पारी से आरसीबी को जीत दिलाई और टीम को 16 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर पहुंचा दिया. विराट कोहली की भी गावस्कर ने जमकर तारीफ की. 

नए प्लेयर्स के शोर में कोहली बने 'विराट'

आईपीएल 2026 में नई पीढ़ी का शोर चरम पर है. वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा समेत कई युवा भारतीय बल्लेबाज अपने टैलेंट को पेश कर रहे हैं. इस शोर के बीच विराट कोहली ने अपनी बादशाहत दिखाई. उन्होंने 105 रन की पारी के बाद गुच्छों में रिकॉर्ड्स बनाए और आंकड़ों से साफ है कि कोहली की बराबरी करने के लिए किसी भी प्लेयर का करियर भी छोटा पड़ जाएगा. कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक ठोका, साथ ही टी20 फॉर्मेट में क्रिस गेल को पछाड़कर सबसे तेज 14 हजार रन भी पूरे किए. 

क्या बोले गावस्कर?

स्टार स्पोर्ट्स के जियोस्टार क्रिकेट लाइव पर गावस्कर ने कहा, "विराट कोहली विश्व क्रिकेट के अधिकतर खिलाड़ियों की तुलना में लक्ष्य का पीछा करने की रणनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं. उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है और जिस तरह से वह अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, उसकी बराबरी करने में किसी को भी बहुत लंबा समय लगेगा. KKR के खिलाफ विराट कोहली का प्रदर्शन बिल्कुल असाधारण था. यही वजह है कि वह सबसे बड़े चेज मास्टर हैं."

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10 सेंचुरी के साथ टॉप-3 में विराट

उन्होंने आगे कहा, "जब T20 सेंचुरी की बात आती है, तो वह 10 सेंचुरी के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल और बाबर आजम हैं. लेकिन 14,000 T20 रन सबसे तेज़ी से पूरे करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है और उनके खाते में नौ IPL सेंचुरी भी हैं. रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं, लेकिन कोहली जिस तरह से एक के बाद एक मैच में और हर सीजन में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उसकी बराबरी करने में किसी को भी बहुत लंबा समय लगेगा." 

ये भी पढ़ें.. RCB पर अभी भी गिर सकती है गाज... 16 प्वाइंट्स पाकर भी नहीं है सेफ, समझिए पूरा गणित

नई पीढ़ी से तुलना करते हुए गावस्कर ने कहा, "जहां एक तरफ हर कोई इस सीजन को 'Gen Next' (नई पीढ़ी) का सीजन बता रहा था, वहीं कोहली ने यह साबित कर दिया कि वह अभी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं. उन्होंने एक सेंचुरी जड़कर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और 'ऑरेंज कैप' की दौड़ में तीसरे स्थान पर पहुंच गए. उन्होंने यह साबित कर दिया कि पुरानी पीढ़ी अब भी सबसे बेहतरीन है. भले ही युवा सितारे अब मुख्य भूमिका में आ रहे हों, लेकिन अनुभवी दिग्गज खिलाड़ियों का जलवा अभी भी बरकरार है. विराट कोहली की यह सेंचुरी उन खास पलों में से एक थी, जो हमें उनकी महानता की याद दिलाती है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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