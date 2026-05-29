टीम इंडिया में डेब्यू के लिए वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं या नहीं? सुनील गावस्कर ने सुना दिया अपना फैसला

वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं या नहीं, अब इसको लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है. अब वैभव सूर्यवंशी जब 15 साल के हो गए हैं, तो वे ICC के नियम के मुताबिक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुने जाने के योग्य हैं. टीम इंडिया इस साल जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर ODI और T20I सीरीज खेलेगी. वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू करने के दावेदार हैं.

टीम इंडिया में डेब्यू के लिए वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं या नहीं?

सुनील गावस्कर के मुताबिक 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भविष्य के सितारे हैं और इस छोट-सी उम्र में भी वह टीम इंडिया में डेब्यू के लिए तैयार हैं. स्पोर्ट्स तक को दिए एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने सेलेक्टर्स से मांग की कि बर्थ सर्टिफिकेट को नजरअंदाज करें और पूरी तरह से उस जबरदस्त बैटिंग पर ध्यान दें, जो वैभव सूर्यवंशी मैदान पर दिखा रहे हैं. सुनील गावस्कर ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी T20I में डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. मुझे उम्मीद है कि जब इंग्लैंड के लिए T20I टीम चुनी जाएगी, तो उन्हें टीम में जगह मिलेगी. उन्हें जगह मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद, अगर आप उन्हें अभी जगह नहीं देंगे, तो फिर कब देंगे?'

सुनील गावस्कर ने सुना दिया अपना फैसला

सुनील गावस्कर ने कहा, 'उम्र मत देखिए, क्योंकि जिस तरह से वह अपने से 15 साल बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ, और यहां तक ​​कि इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भी चौके-छक्के लगा रहा है, वह गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेज रहे हैं. इसलिए उसकी उम्र मत देखिए. बस उसके खेलने का तरीका देखिए. जिस अंदाज में वह खेल रहा है, उसे देखिए. उसमें जरा भी डर नहीं है. बिल्कुल भी डर नहीं है.' सुनील गावस्कर के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी में बेफिक्र अंदाज दिखता है. सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी कभी भी अपने खेल का यह बेफिक्रा अंदाज नहीं खोएगा, जो उन्हें देखने में इतना रोमांचक बनाता है.

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'वैभव सूर्यवंशी स्लोगर नहीं... बल्कि हिटर हैं'

सुनील गावस्कर ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी के खेल के अंदर का बच्चा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए. उस बच्चे को बच्चा ही रहने दो, क्योंकि यही वह चीज है जो हम सभी को इतनी खुशी देती है.' सुनील गावस्कर ने जोर देकर कहा कि 15 साल के इस खिलाड़ी के पास बैटिंग की एक बेहतरीन तकनीक है. सुनील गावस्कर ने कहा, 'वह सिर्फ जोरदार शॉट लगाने वाले स्लोगर नहीं हैं, वह एक हिटर हैं.' सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी की सीधे बल्ले से गेंद को हिट करने की काबिलियत की ओर इशारा किया. सुनील गावस्कर ने कहा, 'वह नियमित रूप से गेंदबाज के सिर के ऊपर से और मैदान में सीधे लॉन्ग-ऑन और लॉन्ग-ऑफ की तरफ साफ-सुथरे शॉट लगाते हैं.'