टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद आया गावस्कर का रिएक्शन, रोहित और विराट को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था. कप्तान मिशेल मार्श के नाबाद 46 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम किया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 20, 2025, 06:28 AM IST
India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था. कप्तान मिशेल मार्श के नाबाद 46 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम किया. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड में गुरुवार 23 अक्टूबर को खेला जाएगा.

शर्मनाक हार के बाद आया गावस्कर का रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का रिएक्शन सामने आया है. सुनील गावस्कर के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में वापसी करेंगे. सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि इन दोनों के लिए रनों की झड़ी लगाना बस समय और अभ्यास की बात है. बता दें कि पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा 8 रन और विराट कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे.

रोहित और विराट को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, 'वे (रोहित और विराट) शायद ऑस्ट्रेलिया की सबसे उछाल वाली पिच पर खेल रहे थे. यह आसान नहीं था, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने कुछ महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण था, जो आमतौर पर नियमित रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं. भारत अब भी बहुत-बहुत अच्छी टीम है. भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. अगर रोहित और कोहली अगले दो मैचों में बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो हैरान मत होइए.'

भारत का स्कोर 300 से ज्यादा हो जाएगा

सुनील गावस्कर ने आगे कहा, 'वे (रोहित और विराट) कुछ महीनों के इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं. वे जितना ज्यादा खेलेंगे, जितना ज्यादा समय नेट्स पर बिताएंगे, जितने ज्यादा थ्रोडाउन लेंगे, उतनी ही तेजी से वे अपनी लय हासिल कर लेंगे. शायद रिजर्व गेंदबाजों से वह 22 गज की बजाय 20 गज से गेंदबाजी करवाएंगे. एक बार जब वे रन बनाने लगेंगे, तो भारत का कुल स्कोर 300 या 300 से ज्यादा हो जाएगा.' बता दें कि तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है. दूसरा वनडे मैच एडिलेड में गुरुवार 23 अक्टूबर को खेला जाएगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Sunil Gavaskar

