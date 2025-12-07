क्या सचिन के 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट? गावस्कर के जवाब ने इंटरनेट पर लगाई आग

भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 84 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली अब सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए खतरा बन चुके हैं. सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से विराट कोहली 17 शतक दूर हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए विराट कोहली को 16 और शतकों की जरूरत है. क्या विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच पाएंगे, इसको लेकर सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है.

क्या सचिन के 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट?

सुनील गावस्कर को भरोसा है कि विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. सुनील गावस्कर ने साथ ही विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद भी खेलते रहने की सलाह दी है. सुनील गावस्कर का यह बयान तब आया है, जब विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 302 रन बनाकर 'मैन ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता है. विराट कोहली ने अपनी आखिरी 5 वनडे इंटरनेशनल पारियों में 376 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 135 रन रहा है.

गावस्कर ने विराट की जमकर तारीफ की

साउथ अफ्रीका पर भारत की 2-1 से वनडे सीरीज जीत के बाद सुनील गावस्कर ने होस्ट ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए विराट कोहली की जमकर तारीफ की. सुनील गावस्कर के मुताबिक विराट कोहली ने टी20 बैटिंग के एलिमेंट्स को शामिल करके अपने वनडे गेम को फिर से बेहतर बनाया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने 45 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली. विराट कोहली ने 144.44 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 6 चौके और 3 छक्के उड़ाए.

गावस्कर के जवाब ने इंटरनेट पर लगाई आग

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो शतक और 1 अर्धशतक समेत 302 रन बनाए. विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल शतकों की संख्या 84 कर ली है, जो सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से 16 शतक ही कम है. सुनील गावस्कर को लगता है कि विराट कोहली इस महारिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं. सुनील गावस्कर ने कहा, 'क्यों नहीं? अगर वह तीन साल और खेलते हैं, तो उन्हें यहां से 16 शतक और बनाने होंगे.'

भारत लगभग 35 वनडे मैच खेलेगा

सुनील गावस्कर ने आगे कहा, 'विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो शतक बनाए हैं. आगे भी, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में शतक लगाकर 87 शतक तक पहुंच जाएंगे. इसलिए उसके 100 शतक तक पहुंचने के चांस बहुत ज्यादा हैं, वह बहुत बेहतरीन हैं. जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, वह खुद की बैटिंग को एन्जॉय कर रहे हैं.' भारत अब से लेकर 2027 वर्ल्ड कप के आखिर तक लगभग 35 वनडे मैच खेलेगा. विराट कोहली को इस दौरान 100 इंटरनेशनल शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए लगभग हर दो इनिंग में एक शतक बनाना होगा.