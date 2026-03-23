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Hindi Newsक्रिकेटविदेशी खिलाड़ियों की इस हरकत पर आगबबूला हुए गावस्कर, IPL 2026 से पहले टीम मालिकों से कर दी बड़ी मांग

विदेशी खिलाड़ियों की इस हरकत पर आगबबूला हुए गावस्कर, IPL 2026 से पहले टीम मालिकों से कर दी बड़ी मांग

IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले पूर्व महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने विदेशी खिलाड़ियों को फटकार लगाई है. उन्होंने उन प्लेयर्स पर निशाना साधा है, जो टूर्नामेंट से ठीक पहले टीम का साथ छोड़ देते हैं. गावस्कर ने ये भी कहा कि इनमें से कुछ खिलाड़ी भारत की आतिथ्य सत्कार की परंपरा का फायदा उठा रहे हैं, जिसे रोकना जरूरी है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:50 PM IST
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विदेशी खिलाड़ियों की इस हरकत पर आगबबूला हुए गावस्कर (PHOTO- Starsports)
विदेशी खिलाड़ियों की इस हरकत पर आगबबूला हुए गावस्कर (PHOTO- Starsports)

IPL 2026: भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर बेबाक अंदाज में क्रिकेट का विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2026 से पहले उन्होंने एक गंभीर मुद्दा उठाया है और साथ ही सभी फ्रेंचाइजियों से इसपर एक्शन लेने की मांग की है. गावस्कर ने आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले टूर्नामेंट से बाहर या कुछ मैच मिस करने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर निशाना साधा है. उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से कुछ खिलाड़ी भारत की आतिथ्य सत्कार की परंपरा का फायदा उठा रहे हैं, जिसे रोकना जरूरी है, ऐसा उनका मानना ​​है.

स्पोर्टस्टार के लिए अपने कॉलम में लिखते हुए, सुनील गावस्कर ने आगामी सीजन के बारे में उत्साह व्यक्त किया, लेकिन उन खिलाड़ियों के प्रति आगाह किया जो अपनी फ्रेंचाइजी को हल्के में लेते हैं.

गावस्कर ने विदेशी खिलाड़ियों को चेताया

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पूर्व महान बल्लेबाज ने अपने कॉलम में लिखा, ''फ्रेंचाइजी के मालिक अपने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, अक्सर वे खिलाड़ियों के परिवारों को उनके साथ समय बिताने के लिए मुफ्त में बुलाते हैं. यह भारतीय आतिथ्य सत्कार का तरीका है, जिसे कुछ लोग अक्सर अपना अधिकार समझ लेते हैं और फिर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.

हालांकि, सुनील गावस्कर ने ये स्वीकार किया कि 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में आयोजित हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कारण कई खिलाड़ी चोटिल हुए हैं और इसीलिए वो उपलब्ध नहीं होंगे. सबसे बड़ा झटका कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा. स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

गावस्कर ने आगे लिखा, ''हमें पहले से ही कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में पता चल रहा है जो विभिन्न कारणों से उपलब्ध नहीं होंगे, और इनमें से किसी भी कारण की जानकारी उन्हें फ्रेंचाइजी द्वारा चुने जाने से पहले नहीं दी गई थी. जब तक फ्रेंचाइजी मालिक सख्त रुख नहीं अपनाते और इन खिलाड़ियों को टीम से बाहर नहीं करते, तब तक खिताब जीतने के उनके प्रयासों में बाधा आती रहेगी. टीम बनाने की सारी योजना, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि वह उन्हें जीत दिलाने में मदद कर सकती है, तब धरी की धरी रह जाती है जब खिलाड़ी अपनी मर्जी से कभी भी आने का फैसला करते हैं.

आकाश चोपड़ा ने भी उठाया सवाल

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अपने बच्चे के जन्म के कारण सीजन के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे. यह बताना जरूरी कि गावस्कर ने अपने लेख में फर्ग्यूसन का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया. हालांकि, पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अधिक स्पष्ट रूप से आलोचना करते हुए कहा कि फर्ग्यूसन शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, फिर भी उन्हें नीलामी में मिली पूरी रकम मिलेगी.

क्या है आईपीएल का नियम?

आईपीएल ने एक नियम लागू किया है जिसके तहत चुने जाने के बाद अगर कोई विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट और उसकी नीलामी से नाम वापस लेता है, तो उसे दो सीजन के लिए टूर्नामेंट और उसकी नीलामी से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. इसमें केवल चोट या उनके घरेलू बोर्ड द्वारा सत्यापित चिकित्सा स्थितियों के मामलों में ही छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं... स्टार खिलाड़ी का दर्दनाक खुलासा, उस मैच के बाद किसने की थी आत्महत्या?

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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