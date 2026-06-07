सूर्या की कप्तानी जाने पर गावस्कर का भी टूटा सब्र... फॉर्म नहीं तो किस वजह से कटा पत्ता? बोले- गलत हुआ क्योंकि...

गावस्कर ने आगे उन्हें हटाने के बारे में समझाया, "सिलेक्शन कमेटी ने अलग सोचा क्योंकि अगर फ्यूचर में बदलाव करना है तो अभी से करना होगा. इसी की वजह से इन्होंने इसकी शुरुआत की. हमें याद रखना चाहिए कि सूर्यकुमार यादव की उम्र 35 या 36 साल की है दो साल के बाद वे 38 के होंगे तो उस वक्त अगर 2028 में आपको गोल्ड मेडल जीतना है, आपको वापस टी-20 वर्ल्ड कप रिटेन करना है तो उसके लिए ऐसा कप्तान नियुक्त करना चाहिए जो थोड़ा सा युवा हो और जिसके पास थोड़ा बहुत इंटरनेशनल कप्तानी का अनुभव भी भी हो. अब जो श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे उनको वो अनुभव भी है."