सूर्या की कप्तानी जाने पर गावस्कर का भी टूटा सब्र... फॉर्म नहीं तो किस वजह से कटा पत्ता? बोले- गलत हुआ क्योंकि...

Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है. आयरलैंड, एशियन गेम्स और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुए 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है. लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जाने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, अब इस मुद्दे पर दिग्गज सुनील गावस्कर का भी सब्र टूटा है. सूर्या की कप्तानी जाने पर उन्होंने खुलकर बात की और समझाया कि उन्हें कप्तानी से हटाने के पीछे क्या मजबूत वजह थी. इससे पहले आर अश्विन ने भी सूर्या को टीम से बाहर करने पर सिलेक्शन कमेटी पर निशाना साधा था.
सूर्यकुमार यादव का बल्ला लंबे समय से नहीं चल रहा था. आईपीएल 2026 में भी उनके बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला. हालांकि, स्काई की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2 महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, यही वजह थी कि अश्विन लगातार सिलेक्शन कमेटी पर सवाल खड़े करते नजर आए. लेकिन गावस्कर ने इसके पीछे फॉर्म ही नहीं बल्कि उनकी उम्र को भी टारगेट किया. 2 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप फिर से होना है और तब तक स्काई की उम्र 38 साल होगी.
स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में गावस्कर ने कहा, "आप कह सकते हैं उनके साथ गलत हुआ क्योंकि 2028 टी20 वर्ल्ड कप और 2028 ओलंपिक्स में अभी दो का समय बाकी है. हालांकि, उनका आईपीएल 2026 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन्हें ये जो इंग्लैंड की 5 मैचों की टी-20 सीरीज है, वहां मौका दिया जा सकता था. उसके बाद में शायद आप अलग सोच सकते थे."
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गावस्कर ने आगे उन्हें हटाने के बारे में समझाया, "सिलेक्शन कमेटी ने अलग सोचा क्योंकि अगर फ्यूचर में बदलाव करना है तो अभी से करना होगा. इसी की वजह से इन्होंने इसकी शुरुआत की. हमें याद रखना चाहिए कि सूर्यकुमार यादव की उम्र 35 या 36 साल की है दो साल के बाद वे 38 के होंगे तो उस वक्त अगर 2028 में आपको गोल्ड मेडल जीतना है, आपको वापस टी-20 वर्ल्ड कप रिटेन करना है तो उसके लिए ऐसा कप्तान नियुक्त करना चाहिए जो थोड़ा सा युवा हो और जिसके पास थोड़ा बहुत इंटरनेशनल कप्तानी का अनुभव भी भी हो. अब जो श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे उनको वो अनुभव भी है."