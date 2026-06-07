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सूर्या की कप्तानी जाने पर गावस्कर का भी टूटा सब्र... फॉर्म नहीं तो किस वजह से कटा पत्ता? बोले- गलत हुआ क्योंकि...

Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों उथल-पुथल मची हुई है. आयरलैंड, एशियन गेम्स और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुए 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है. लेकिन सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जाने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, अब इस मुद्दे पर दिग्गज सुनील गावस्कर का भी सब्र टूटा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 07, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:03 PM IST
सूर्या की कप्तानी जाने पर गावस्कर का भी टूटा सब्र... फॉर्म नहीं तो किस वजह से कटा पत्ता? बोले- गलत हुआ क्योंकि...
Image Credit: Sunil Gavaskar

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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