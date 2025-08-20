'इस मामले में खिलाड़ी असहाय हैं...', एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर पर गावस्कर का बड़ा कमेंट
'इस मामले में खिलाड़ी असहाय हैं...', एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर पर गावस्कर का बड़ा कमेंट

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारतीय खिलाड़ियों का पक्ष लेते हुए कहा है कि वे किसी भी तरह की आलोचना के लायक नहीं हैं. उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान मैच खेलने का फैसला सरकार का है, जिसका बीसीसीआई और खिलाड़ियों को पालन करना होगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:42 AM IST
'इस मामले में खिलाड़ी असहाय हैं...', एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर पर गावस्कर का बड़ा कमेंट

एशिया कप 2025 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है. पाकिस्तान के बाद भारत ने भी इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पहली बार होगा, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर को इस टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगी. दोनों ही टीमें ग्रुप ए में हैं. हालांकि, पहलगाम हमले के बाद कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के बहिष्कार ही मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि भारत को इस मुकाबले का बॉयकॉट करना चाहिए. इसे लेकर अब महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कमेंट किया है.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बहिष्कार की क्यों हो रही मांग?

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच के बहिष्कार की मांग का सबसे बड़ा कारण पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है. इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई, जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिन्दूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह कर दिया. भारत के इस एक्शन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया. हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह मैच रद्द हो गया था. इसे बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने की मांग हो रही है.

ये भी पढ़ें: 'उसने कुछ गलत नहीं किया...', अक्षर पटेल से क्यों छीनी गई उपकप्तानी? पूर्व क्रिकेटर ने सेलेक्टर्स पर साधा निशाना

गावस्कर ने दिया ये बयान

इंडिया टुडे से बातचीत में सुनील गावस्कर ने खिलाड़ियों का पक्ष लेते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की आलोचना के लायक नहीं हैं. एशिया कप में खेलना सरकार का फैसला है, जिसका बीसीसीआई और खिलाड़ियों को पालन करना होगा. गावस्कर ने कहा, 'अगर सरकार ने कोई फैसला ले लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों की आलोचना या उन पर टिप्पणी कैसे की जा सकती है, क्योंकि खिलाड़ी आखिरकार बीसीसीआई के साथ अनुबंधित हैं. वे भारत सरकार से निर्देश लेंगे और इसलिए यह पूरी तरह से उसी पर निर्भर करता है.'

ये भी पढ़ें: श्रेयस, जायसवाल की मचमच... उधर एशिया कप से ऋषभ पंत का पुराना रिप्लेसमेंट हुआ ड्रॉप, ठोक चुका दोहरा शतक

'अगर सरकार कहती है...'

टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन की उपलब्धि नाम करने वाले दुनिया के इस पहले बल्लेबाज ने कहा कि खिलाड़ियों के पास कोई रास्ता नहीं. अगर सरकार ने खेलने के लिए कहा तो उन्हें खेलना ही होगा. गावस्कर ने कहा, 'खिलाड़ी इसमें असहाय हैं. उन्हें एशिया कप में खेलने के लिए चुना गया है और अगर सरकार कहती है कि आपको खेलना ही होगा, तो वे मैदान में जाकर खेलेंगे. अगर सरकार कहती है कि आपको नहीं खेलना है, तो बीसीसीआई उसके अनुसार काम करेगा.'

एशिया कप के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम.

