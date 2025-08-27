सुनील गावस्कर का अचानक खौल उठा खून, अपने बयान से उड़ाए वर्ल्ड क्रिकेट के होश
सुनील गावस्कर का अचानक खौल उठा खून, अपने बयान से उड़ाए वर्ल्ड क्रिकेट के होश


भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर ने विदेशी खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई.  गावस्कर ने एशिया कप 2025 की स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को ना शामिल करने पर अपनी राय रखी. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:22 PM IST
Sunil Gavaskar
Sunil Gavaskar

भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर ने विदेशी खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई.  गावस्कर ने एशिया कप 2025 की स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को ना शामिल करने पर अपनी राय रखी.  गावस्कर ने इस बात पर जोर दिया और कहा ये पूरी तरह से हमारा निजी मामला है. सेलेक्टर्स को विदेशी खिलाड़ियों से राय लेने की जरूरत नहीं हैं. हम पूरी तरह से सक्षम है. 

'सेलेक्शन से कोई लेना देना नहीं'
सुनील गावस्कर ने कहा, " ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिन विदेशी खिलाड़ियों का भारतीय क्रिकेट में एक पैसे का योगदान नहीं रहा है. वो भी इस मामले में अपनी राय दे रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. बतौर खिलाड़ी उन्होंने कितनी भी उपलब्धि हासिल की हो, वो कितनी बार भारत आ चुके हों, लेकिन सिलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है. "

अगरकर का बचाव में बोले दिग्गज
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की लोग जमकर आलोचना करते दिख रहे हैं, जिस पर विदेशी  खिलाड़ी भी अपनी राय दे रहे हैं. गावस्कर ने उनके लिए कहा, " आप अपने देश के क्रिकेट में और कलेक्शन में ध्यान दें. भारतीय क्रिकेट की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं.  हैरान करने वाली बात ये है कि जब उनके देश में टीमों का चयन होता तो शायद ही उनकी कोई सुनता होगा.  ऐसे मे भारतीय टीम के चयन में आप क्यों दखल दे रहे हैं. "

अय्यर  के सपोर्ट में था ये खिलाड़ी
गावस्कर ने किसी भी खिलाड़ी का नाम ना लेते हुए जमकर निशाना साधा. हालांकि, आपको पता ही होगा उनका इशारा ब्रैड हैडिन की ओर था.  साल 2025 में ब्रैड हैडिन पंजाब किंग्स से जुड़े हुए थे. साथ ही हैडिन ने कहा था उन्हें लगा अय्यर चोटिल हैं. उन्हें टीम में शामिल ना किए जाने पर लेकर हैडिन ने कहा, जिसके जवाब में सुनील गावस्कर ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;