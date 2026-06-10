दुनिया IPL से कमाती है, तो आलोचना क्यों... गावस्कर ने वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाया आईना, बताई BCCI की ताकत

गावस्कर ने मिड डे के एक कॉलम में लिखा, "भारतीय क्रिकेट और BCCI की आलोचना करना तो आम बात है, लेकिन जब रेवेन्यू की बात आती है तो उन्हें अभी भी BCCI के पास आना पड़ता है. भारतीय क्रिकेट और भारतीय फैंस ही उनकी तिजोरी को उनकी पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता से भी कहीं ज़्यादा भरते हैं. IPL और अपने देश के लिए खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के बारे में शिकायते बहुत हैं, लेकिन उस 10% हिस्से के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाता जो उनके बोर्ड को उनके देश के हर खिलाड़ी की फ़ीस से मिलता है."