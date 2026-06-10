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दुनिया IPL से कमाती है, तो आलोचना क्यों... गावस्कर ने वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाया आईना, बताई BCCI की ताकत

आईपीएल 2026 का समापन 31 मई को हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रैंचाइजी क्रिकेट का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई क्रिकेट पंडित इंटरनेशनल क्रिकेट की तुलना में आईपीएल को रोड़ा बताते नजर आए हैं. बढ़ती खींचतान के बीच दिग्गज सुनील गावस्कर का सब्र टूटा और उन्होंने IPL और BCCI के समर्थन में आलोचकों को आईना दिखा दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:41 PM IST
दुनिया IPL से कमाती है, तो आलोचना क्यों... गावस्कर ने वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाया आईना, बताई BCCI की ताकत
Image Credit: Sunil Gavaskar (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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