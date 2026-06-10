दुनिया IPL से कमाती है, तो आलोचना क्यों... गावस्कर ने वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाया आईना, बताई BCCI की ताकत

आईपीएल 2026 का समापन 31 मई को हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रैंचाइजी क्रिकेट का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई क्रिकेट पंडित इंटरनेशनल क्रिकेट की तुलना में आईपीएल को रोड़ा बताते नजर आए हैं. बढ़ती खींचतान के बीच दिग्गज सुनील गावस्कर का सब्र टूटा और उन्होंने IPL और BCCI के समर्थन में आलोचकों को आईना दिखा दिया है. यह बहस तब छिड़ी जब आईपीएल 2026 में इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट की जगह आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले को प्राथमिकता दी.
सिर्फ आर्चर ही नहीं बल्कि युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल पर भी चर्चे तेज थे. पूर्व इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक ने उन्हें टारगेट किया था, वहीं आर्चर के मामले में पूर्व क्रिकेटर साइमन डोल और माइकल एथरटन ने सवाल उठाए थे. अब दिग्गज सुनील गावस्कर ने इस मुद्दे पर डिटेल में बात की. उन्होंने डंके की चोट पर बीसीसीआई और आईपीएल का सपोर्ट किया और आर्थिक तौर पर आईपीएल से मिलने वाले फायदे का भी गणित समझा दिया है.
क्या बोले गावस्कर?
गावस्कर ने मिड डे के एक कॉलम में लिखा, "भारतीय क्रिकेट और BCCI की आलोचना करना तो आम बात है, लेकिन जब रेवेन्यू की बात आती है तो उन्हें अभी भी BCCI के पास आना पड़ता है. भारतीय क्रिकेट और भारतीय फैंस ही उनकी तिजोरी को उनकी पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता से भी कहीं ज़्यादा भरते हैं. IPL और अपने देश के लिए खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के बारे में शिकायते बहुत हैं, लेकिन उस 10% हिस्से के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाता जो उनके बोर्ड को उनके देश के हर खिलाड़ी की फ़ीस से मिलता है."
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उन्होंने आगे कहा, "क्या 'द हंड्रेड' अपने टूर्नामेंट में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों के बोर्ड को कोई प्रतिशत देता है? जी नहीं. क्या BBL या किसी दूसरे देश की T20 लीग अपने विदेशी खिलाड़ियों के बोर्ड को कोई प्रतिशत देती हैं? फिर से, जी नहीं. सिर्फ IPL ऐसा करता है. भारतीय क्रिकेट कहीं नहीं जाने वाला, चाहे आप इसे कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें."