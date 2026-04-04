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Hindi Newsक्रिकेटउसको टीम से बाहर करो! सबसे महंगे खिलाड़ी पर बरसे गावस्कर, अपने विस्फोटक बयान से मचाई सनसनी

उसको टीम से बाहर करो! सबसे महंगे खिलाड़ी पर बरसे गावस्कर, अपने विस्फोटक बयान से मचाई सनसनी

IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन गेंदबाजी न करने की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत गेंदबाजी से रोक रखा है. इसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का टीम संतुलन खराब हो रहा है और भारत के कई पूर्व खिलाड़ियों ने इस मामले पर अपनी राय दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 04, 2026, 02:42 PM IST
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उसको टीम से बाहर करो! सबसे महंगे खिलाड़ी पर बरसे गावस्कर, अपने विस्फोटक बयान से मचाई सनसनी

IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन गेंदबाजी न करने की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत गेंदबाजी से रोक रखा है. इसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का टीम संतुलन खराब हो रहा है और भारत के कई पूर्व खिलाड़ियों ने इस मामले पर अपनी राय दी है.

सबसे महंगे खिलाड़ी पर बरसे गावस्कर

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे और पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर के बाद अब भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सुझाव दिया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम को संतुलन बनाए रखने के लिए कैमरून ग्रीन को बाहर करना पड़ेगा और उनकी जगह पर किसी और स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना होगा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने ऑक्शन में कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वह शुरुआती दो मुकाबलों में गेंदबाजी करते नजर नहीं आए हैं.

विस्फोटक बयान से मचाई सनसनी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि कैमरून ग्रीन पीठ की इंजरी से उबर रहे हैं और वह इस कारण वह टूर्नामेंट के शुरुआती 10 से 12 दिनों में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर कैमरून ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो टीम को कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना होगा और संभव है कि किसी अन्य स्पेशलिस्ट बल्लेबाज या गेंदबाज को टीम में जगह दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कैमरून ग्रीन अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन हाल में उनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं रहा है.

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वसीम जाफर ने क्या कहा?

भारत के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने कहा कि निजी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का इस्तेमाल पूरी तरह फ्रेंचाइजी के नियंत्रण में होना चाहिए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि अगर खिलाड़ी को खरीदा गया है, तो उसकी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल न करना फ्रेंचाइजी के साथ नाइंसाफी है. अजिंक्य रहाणे से पहले मुकाबले में मिली हार के बाद जब कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी न करने का कारण पूछा गया था, तो उन्होंने इसका जवाब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मांगने की सलाह दी थी.

दो मैचों में सिर्फ 20 रन

इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया था कि कैमरून ग्रीन पीठ की इंजरी से जूझ रहे हैं और वह शुरुआती तीन से चार मुकाबलों में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. हालांकि, कैमरून ग्रीन प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी कर रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह से ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं. बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. मुंबई के खिलाफ वह सिर्फ 18 रन और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 रन बनाकर रन आउट हुए थे.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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