Hindi Newsक्रिकेटघर जाकर नजर उतरवाओ, शुभमन गिल को क्रिकेट के इस दिग्गज ने दी थी सलाह, टीम से पत्ता साफ होने की बताई असली वजह

'घर जाकर नजर उतरवाओ', शुभमन गिल को क्रिकेट के इस दिग्गज ने दी थी सलाह, टीम से पत्ता साफ होने की बताई असली वजह

 Sunil Gavaskar on Shubman Gill: टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. शुभमन गिल टीम में नहीं हैं. खराब फॉर्म के चलते उन्हें बाहर कर दिया गया. अब गिल को लेकर क्रिकेट के एक पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने बड़ा खुलासा किया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:29 AM IST
Sunil Gavaskar on Shubman Gill: इस वक्त भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल चर्चा में हैं. वजह है टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया से उनका पत्ता कटना. इस स्टार बैटर को स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. इस फैसले से कुछ फैंस हैरान हैं जबकि कुछ ने इसे सही बताया है. ऐसा इसलिए क्योंकि गिल 2025 में टी20 में रनों के लिए तरसते रहे. एक भी फिफ्टी उनके बल्ले से नहीं निकली. हाल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भी गिल पहले 3 मैचों में फ्लॉप रहे थे. लिहाजा उनकी टीम से छुट्टी हो गई. गिल को ड्रॉप किए जाने से वो दिग्गज भी हैरान है, जिसने कुछ वक्त पहले शुभमन गिल को नजर उतरवाने की सलाह दी थी.

दरअसल,जब शुभमन गिल को वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुना गया तो सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल के साथ फ्लाइट में मुलाकात का एक पुराना किस्सा सुनाया. गावस्कर ने गिल को तब सलाह देते हुए कहा था कि 'घर जाओ और नजर उतरवाओ.' अब जब गिल टीम से बाहर हुए तो गावस्कर ने उस मुलाकात और गिल के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया.

सुनील गावस्कर ने गिल को क्या सलाह दी?

सुनील गावस्कर संन्यास के बाद कॉमेंट्री में दिखते हैं. जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो गावस्कर स्टार स्पोर्ट्स पर स्क्वाड का एनालिसिस कर रहे थे. तभी उन्होंने गिल के साथ फ्लाइट में हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया. गावस्कर ने बताया कि वो और गिल अहमदाबाद से एक ही फ्लाइट में सफर कर रहे थे. गावस्कर ने गिल को एक क्लास प्लेयर बताते हुए कहा कि वो एक क्लास बल्लेबाज हैं, लेकिन जब भी इंजरी के चलते गिल गेम मिस करता है या फिर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. गावस्कर ने आगे कहा कि उन्होंने गिल को घर जाकर किसी बुजुर्ग यानी कि दादी-नानी से नजर उतरवाने की सलाह दी. गावस्कर को इन चीजों पर पूरा यकीन है.

गावस्कर ने बताया क्यों बाहर हुए शुभमन गिल?

इतना ही नहीं, सुनील गावस्कर गिल को ड्रॉप किए जाने से हैरान हैं. गावस्कर ने जियोस्टार के शो पर कहा 'यह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, यह एक सरप्राइज है, क्योंकि वह एक क्लास खिलाड़ी हैं. एक बेहतरीन बल्लेबाज, जिसका पिछला सीजन बल्ले के साथ शानदार रहा है, हां, मैं जानता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन कुछ मैचों में उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन आप जानते हैं कि अंत में क्लास (प्रतिभा) ही काम आती है, फॉर्म तो हमेशा कुछ समय के लिए आती-जाती रहती है.' हमें पता है कि वह कितने शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय शायद उनके बल्ले से उतने रन नहीं निकल पा रहे हैं. वह बदकिस्मती से पिछले विश्व कप से भी बाहर रह गए थे, क्योंकि हमने अलग संयोजन के साथ खेलने का फैसला किया था. टीम चयन में संयोजन का ध्यान रखना होता है, जब आप 15 खिलाड़ियों की टीम चुनते हैं तो किसी न किसी को बाहर रहना पड़ता है और इस बार दुर्भाग्य से गिल को बाहर होना पड़ा.'

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

India Squad

