पाकिस्तान की नई नौटंकी ने सुनील गावस्कर का चढ़ाया पारा, भारत के खिलाफ मैच से पहले जमकर बरसे
Advertisement
trendingNow12930499
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान की नई नौटंकी ने सुनील गावस्कर का चढ़ाया पारा, भारत के खिलाफ मैच से पहले जमकर बरसे

भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है. पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार अपनी मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की है. इससे पहले उन्होंने यूएई के खिलाफ भी ऐसा ही किया था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान की नई नौटंकी ने सुनील गावस्कर का चढ़ाया पारा, भारत के खिलाफ मैच से पहले जमकर बरसे

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें हफ्तेभर में दूसरी बार एक-दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं. एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 21 सितंबर को यह भिड़ंत है. भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से पटखनी दी थी. अब सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी एक बार फिर रविवार को अपने चिर प्रतिद्वंदी को धूल चटाने के इरादे से दुबई के मैदान में उतरेगी. दोनों ही टीमों का यह सुपर-4 में पहला मुकाबला है. इससे ठीके पहले पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकरत कर दी, जिस पर भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का गुस्सा फूट पड़ा. गावस्कर ने पाकिस्तान टीम को आड़े हाथों लेते हुए खूब सुनाया.

पाकिस्तान की इस हरकत पर भड़के गावस्कर

दरअसल, भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है. पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार अपनी मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की है. इससे पहले उन्होंने यूएई के खिलाफ भी ऐसा ही किया था. सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम पर ग्रुप मैच में भारत से सात विकेट की करारी हार के बाद भारी दबाव है और कप्तान मीडिया का सामना करने से बच रहे हैं. हालांकि, गावस्कर का मानना ​​है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर से दूर रहने का उनका फैसला एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) की ओर से उन पर प्रतिबंध लगा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गावस्कर ने उठाए सवाल

गावस्कर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या सोच है, लेकिन जहां तक ​​मुझे पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिवार्य हैं. अगर टीमें ऐसा नहीं करती हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि क्या दंड हैं - अगर कोई है तो - लेकिन आज की दुनिया में, मीडिया का शामिल होना और उसे जानकारी देना महत्वपूर्ण है. मीडिया के साथ खुला संचार बनाए रखना अभी भी आवश्यक है. 'सूत्रों' या अटकलों पर भरोसा करने के बजाय, टीमों के लिए सीधे अपनी बात कहना हमेशा बेहतर होता है. शायद पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो सच कहूं तो आश्चर्यजनक नहीं है.'

ये भी पढ़ें: 'कमरा बंद करो, फोन बंद करो और...', PAK संग महामुकाबले से पहले सूर्या का टीम को मैसेज, नो हैंडशेक विवाद पर कही ये बात

अंक काटने की कही बात

गावस्कर ने आगे सुझाव दिया कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में न आने के लिए टीम के अंक काट सकती है. उन्होंने कहा, 'हां, मोहसिन नकवी एसीसी के प्रमुख हैं, लेकिन उनके अधीन एक संगठन है जिसमें भारत, श्रीलंका और अन्य भाग लेने वाले और गैर-भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से एशियाई क्रिकेट परिषद का गठन करते हैं. जहां तक ​​मुझे पता है, इस तरह के टूर्नामेंट के लिए एसीसी के भीतर एक गवर्निंग कमेटी है और वे शायद यह समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है. अगर नियम पुस्तिका में कुछ ऐसा है जिसमें कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना अनिवार्य है, तो शायद आगे जाकर, अगर कोई टीम इसका पालन करने में विफल रहती है, तो उसकी तालिका से एक अंक काटा जा सकता है. यह आगे बढ़ने का एक व्यवहार्य तरीका हो सकता है.'

पाकिस्तान खेमे में खलबली

इस बीच, पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक डॉ. राहील करीम को भी काम पर रखा है. भारत के खिलाफ करारी हार और मैच के दौरान हाथ न मिलाने के विवाद के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव का माहौल है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ भी शिकायत की थी कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के अपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के बाद उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. हालांकि, पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उनकी मांग आईसीसी ने पूरी नहीं की और वह 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले में फिर से अंपायरिंग करने के लिए तैयार हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Sunil GavaskarIndia vs Pakistan

Trending news

एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
;