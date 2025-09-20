पाकिस्तान की नई नौटंकी ने सुनील गावस्कर का चढ़ाया पारा, भारत के खिलाफ मैच से पहले जमकर बरसे

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें हफ्तेभर में दूसरी बार एक-दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं. एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 21 सितंबर को यह भिड़ंत है. भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से पटखनी दी थी. अब सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी एक बार फिर रविवार को अपने चिर प्रतिद्वंदी को धूल चटाने के इरादे से दुबई के मैदान में उतरेगी. दोनों ही टीमों का यह सुपर-4 में पहला मुकाबला है. इससे ठीके पहले पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकरत कर दी, जिस पर भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का गुस्सा फूट पड़ा. गावस्कर ने पाकिस्तान टीम को आड़े हाथों लेते हुए खूब सुनाया.

पाकिस्तान की इस हरकत पर भड़के गावस्कर

दरअसल, भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है. पाकिस्तान ने लगातार दूसरी बार अपनी मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की है. इससे पहले उन्होंने यूएई के खिलाफ भी ऐसा ही किया था. सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम पर ग्रुप मैच में भारत से सात विकेट की करारी हार के बाद भारी दबाव है और कप्तान मीडिया का सामना करने से बच रहे हैं. हालांकि, गावस्कर का मानना ​​है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर से दूर रहने का उनका फैसला एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) की ओर से उन पर प्रतिबंध लगा सकता है.

गावस्कर ने उठाए सवाल

गावस्कर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या सोच है, लेकिन जहां तक ​​मुझे पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिवार्य हैं. अगर टीमें ऐसा नहीं करती हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि क्या दंड हैं - अगर कोई है तो - लेकिन आज की दुनिया में, मीडिया का शामिल होना और उसे जानकारी देना महत्वपूर्ण है. मीडिया के साथ खुला संचार बनाए रखना अभी भी आवश्यक है. 'सूत्रों' या अटकलों पर भरोसा करने के बजाय, टीमों के लिए सीधे अपनी बात कहना हमेशा बेहतर होता है. शायद पाकिस्तान को लगता है कि उनके पास साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो सच कहूं तो आश्चर्यजनक नहीं है.'

अंक काटने की कही बात

गावस्कर ने आगे सुझाव दिया कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में न आने के लिए टीम के अंक काट सकती है. उन्होंने कहा, 'हां, मोहसिन नकवी एसीसी के प्रमुख हैं, लेकिन उनके अधीन एक संगठन है जिसमें भारत, श्रीलंका और अन्य भाग लेने वाले और गैर-भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से एशियाई क्रिकेट परिषद का गठन करते हैं. जहां तक ​​मुझे पता है, इस तरह के टूर्नामेंट के लिए एसीसी के भीतर एक गवर्निंग कमेटी है और वे शायद यह समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है. अगर नियम पुस्तिका में कुछ ऐसा है जिसमें कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना अनिवार्य है, तो शायद आगे जाकर, अगर कोई टीम इसका पालन करने में विफल रहती है, तो उसकी तालिका से एक अंक काटा जा सकता है. यह आगे बढ़ने का एक व्यवहार्य तरीका हो सकता है.'

पाकिस्तान खेमे में खलबली

इस बीच, पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक डॉ. राहील करीम को भी काम पर रखा है. भारत के खिलाफ करारी हार और मैच के दौरान हाथ न मिलाने के विवाद के बाद पाकिस्तान टीम में तनाव का माहौल है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ भी शिकायत की थी कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के अपने खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने के बाद उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. हालांकि, पाइक्रॉफ्ट को हटाने की उनकी मांग आईसीसी ने पूरी नहीं की और वह 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले में फिर से अंपायरिंग करने के लिए तैयार हैं.