'हमारे खून-पसीने की कमाई ...'अबरार अहमद को खरीदने पर भड़के सुनील गावस्कर, काव्या मारन को जमकर लताड़ा

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि ‘द हंड्रेड’ ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने के बाद सनराइजर्स लीड्स को जिस तरह की आलोचना झेलनी पड़ रही है, वह हैरानी वाली बात नहीं है. काव्या मारन की सह-मालिकाना वाली टीम सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को करीब 2.3 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था.इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर टीम की काफी आलोचना हुई. कई लोगों ने SRL से सवाल किया कि पिछले साल पहलगाम में हुई घटना के बाद भी उन्होंने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में क्यों चुना. अब इसी क्रम में भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी काव्या मारन से अपनी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन को जमकर लताड़ा है.

पहलगाम हमले को दिलाया याद

गावस्कर के मुताबिक इस फैसले पर लोगों की नाराजगी होना स्वाभाविक है. दिग्गज बल्लेबाज़ ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्तों की भी याद दिलाई. उन्होंने कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने से रोक दिया गया था. इसके बाद 2019 में हुए पुलवामा हमले ने भी एक बार फिर यही दिखाया कि भारतीय क्रिकेट पाकिस्तान से दूरी क्यों बनाए रखता है. गावस्कर ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर पर खर्च किया गया पैसा कहीं न कहीं उन भारतीयों के नुकसान से जुड़ता है, जिन्होंने ऐसे हमलों में अपनी जान गंवाई है.

लिटिल मास्टर ने बताया पूरा मामला

उन्होंने समझाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऑक्शन में जो रकम मिलती है, उस पर अंत में टैक्स लगता है और वह पैसा पाकिस्तान सरकार के पास पहुंचता है. उनके मुताबिक वहां की सरकार इन पैसों का इस्तेमाल हथियार खरीदने में कर सकती है.गावस्कर ने कहा कि ऐसे में यह पैसा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली चीजों में लग सकता है. इसी कारण भारत की कई संस्थाएं पाकिस्तानी कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने से बचती रही हैं, और उनके अनुसार यह फैसला बिल्कुल सही है.

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सैनिकों की शहादत से जुड़ा फैसला

गावस्कर ने आगे कहा कि किसी खिलाड़ी को भुगतान चाहे किसी भारतीय कंपनी के जरिए हो या उसकी विदेशी फ्रेंचाइजी के माध्यम से, इसकी पूरी जिम्मेदारी आखिर में मालिक की ही होती है. हमारे लोगों की खूनपसीने की कमाई से मिलने वाले पैसे को आप पाकिस्तानी खिलाड़ी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर टीम का मालिक भारतीय है, तो ऐसे फैसलों से वह कहीं न कहीं भारतीय नागरिकों और सैनिकों की शहादत से जुड़ी स्थिति में अपना योगदान देता है.

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