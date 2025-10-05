रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? गावस्कर ने अपना जवाब सुनाकर मचा दी सनसनी

भारत के दो महान वनडे बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलने को लेकर नॉन कमिटेड हैं. अजीत अगरकर के इस बयान के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलते नहीं दिखेंगे. भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है.

रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं?

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. सुनील गावस्कर ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं. सुनील गावस्कर का मानना है कि वर्ल्‍ड कप 2027 में रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने की संभावना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अगले कुछ सालों में कितने वनडे मैच खेलता है. बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

गावस्कर ने अपना जवाब सुनाकर मचा दी सनसनी

सुनील गावस्कर ने चेतावनी दी है कि काफी कम वनडे मैच खेले जाने के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को जिंदा रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. 'इंडिया टुडे' से बातचीत में सुनील गावस्कर ने स्वीकार किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलने की दौड़ में बने रहने के लिए कठिन राह का सामना करना पड़ेगा.

7 या 8 वनडे मैच खेलना आसान नहीं

सुनील गावस्कर ने कहा, 'वर्ल्‍ड कप 2027 में रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने की संभावना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अगले कुछ सालों में कितने वनडे मैच खेलता है. देखिए, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के दौरान एक सीजन में सिर्फ 7 या 8 वनडे मैच खेलना आसान नहीं है.' सुनील गावस्कर ने आगे कहा, 'ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ 3 वनडे मैच खेले जाएंगे. इससे उन खिलाड़ियों (रोहित शर्मा और विराट कोहली) को ज्यादा अभ्यास का मौका नहीं मिलेगा, जो अपने करियर के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं.'

विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा

सुनील गावस्कर के मुताबिक अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपनी 2027 वर्ल्ड कप की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा. सुनील गावस्कर ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा, बशर्ते वह किसी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट से न टकराए. यह फिट रहने और मैच अभ्यास जारी रखने का एक तरीका है.'

भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया

सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे मैचों के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की उपलब्धता कोई संयोग नहीं है. सुनील गावस्कर ने कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि अगर यह जिम्बाब्वे या वेस्टइंडीज का दौरा होता, तो दोनों उपलब्ध नहीं होते, लेकिन क्योंकि यह दौरा ऑस्ट्रेलिया में है, और क्योंकि भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, शायद यही वजह है कि दोनों ने फैसला किया है, हां, मैं इसके लिए उपलब्ध रहना चाहिए.'