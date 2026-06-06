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सैमसन या अभिषेक... किसका पत्ता काटेंगे विस्फोटक वैभव? गावस्कर ने प्लेइंग-XI के लिए सुझाया ये प्लान

Team India Squad: आईपीएल 2026 टॉप स्कोरर 15 साल के वैभव का इंतजार खत्म हो चुका है. आईपीएल उनकी तूफानी बल्लेबाजी सेलेक्टर्स को खूब रास आई और वैभव को तीन अलग-अलग टी20 सीरीज के लिए चुना गया. अब दिग्गज सुनील गावस्कर ने वैभव को प्लेइंग-XI में शामिल करने का प्लान भी सुझा दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 06, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:57 PM IST
सैमसन या अभिषेक... किसका पत्ता काटेंगे विस्फोटक वैभव? गावस्कर ने प्लेइंग-XI के लिए सुझाया ये प्लान
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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