सैमसन या अभिषेक... किसका पत्ता काटेंगे विस्फोटक वैभव? गावस्कर ने प्लेइंग-XI के लिए सुझाया ये प्लान

Team India Squad: आईपीएल 2026 टॉप स्कोरर 15 साल के वैभव का इंतजार खत्म हो चुका है. आईपीएल उनकी तूफानी बल्लेबाजी सेलेक्टर्स को खूब रास आई और वैभव को तीन अलग-अलग टी20 सीरीज के लिए चुना गया. इसके साथ ही वैभव ने उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया जो सचिन तेंदुलकर ने सालों पहले गढ़ा था. अब सचिन नहीं वैभव इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं. टीम में जगह बन गई लेकिन सवाल ये भी था कि उन्हें किस जगह मौका मिलेगा. इसपर दिग्गज सुनील गावस्कर ने वैभव को प्लेइंग-XI में शामिल करने का प्लान भी सुझा दिया है.
आईपीएल 2026 में वैभव की बल्लेबाजी देखने के बाद कई क्रिकेट के दिग्गजों ने उनके टीम इंडिया में शामिल करने की डिमांड रखी थी. वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी की थी. अब सुनील गावस्कर ने उन्हें जल्दी ही प्लेइंग-XI में शामिल करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि वह आयरलैंड के खिलाफ वैभव की बल्लेबाजी देखने के लिए उत्सुक हैं. हालांकि, उसके लिए ओपनर्स में अभिषेक शर्मा या फिर संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है.
सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'मैं वैभव को आयरलैंड टी20 सीरीज में शामिल करना चाहूंगा क्योंकि मैं उसे खेलते हुए देखना चाहता हूं. संजू या अभिषेक से पहले उसे मौका देना चाहिए. किसी एक मैच में शायद उसकी वजह से संजू या अभिषेक को बैठना पड़े. इसकी उम्मीद थी, उसकी हालिया फॉर्म को देखिए. उसने जो रन बनाए हैं, उसे देखो. इसके बाद आप उसको स्क्वॉड के बाहर कैसे रख सकते हैं? परफॉर्मेंस को इनाम देना ही पड़ता है, और मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स का ये ठीक फैसला था.
ये भी पढे़ं...
आयरलैंड और भारतीय टीमें 26 जून से टी20 सीरीज में भिडे़ंगी. गावस्कर ने आगे कहा, 'चाहे उसे मैच खेलने का मौका मिले या नहीं, लेकिन हमें इंतजार रहेगा. कुछ भी हो लेकिन वैभव के लिए उस भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना भी सीखने का एक शानदार अनुभव होगा, जो आगे चलकर उसके करियर में बहुत काम आएगी.' टीम का ऐलान करते वक्त चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी वैभव की खूब तारीफ की.