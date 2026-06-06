सैमसन या अभिषेक... किसका पत्ता काटेंगे विस्फोटक वैभव? गावस्कर ने प्लेइंग-XI के लिए सुझाया ये प्लान

Team India Squad: आईपीएल 2026 टॉप स्कोरर 15 साल के वैभव का इंतजार खत्म हो चुका है. आईपीएल उनकी तूफानी बल्लेबाजी सेलेक्टर्स को खूब रास आई और वैभव को तीन अलग-अलग टी20 सीरीज के लिए चुना गया. इसके साथ ही वैभव ने उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया जो सचिन तेंदुलकर ने सालों पहले गढ़ा था. अब सचिन नहीं वैभव इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं. टीम में जगह बन गई लेकिन सवाल ये भी था कि उन्हें किस जगह मौका मिलेगा. इसपर दिग्गज सुनील गावस्कर ने वैभव को प्लेइंग-XI में शामिल करने का प्लान भी सुझा दिया है.