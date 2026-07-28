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विदेशों में क्यों ढेर हो जाते हैं भारत के 'शेर'? गावस्कर ने पहले खोली पोल, वर्ल्ड कप से पहले दी नसीहत

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भले ही 3-0 से जीत दर्ज की हो, लेकिन अभी भी हार का मुद्दा थमा नहीं है. विदेशों में लगातार फेल हो रहे भारतीय बल्लेबाज को लेकर मंथन अभी भी जारी है. अब भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर ने इसके पीछे की वजह बता दी है. साथ ही उन्होंने समाधान भी बताया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 28, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:38 PM IST
विदेशों में क्यों ढेर हो जाते हैं भारत के 'शेर'? गावस्कर ने पहले खोली पोल, वर्ल्ड कप से पहले दी नसीहत
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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