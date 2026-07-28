विदेशों में क्यों ढेर हो जाते हैं भारत के 'शेर'? गावस्कर ने पहले खोली पोल, वर्ल्ड कप से पहले दी नसीहत

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भले ही 3-0 से जीत दर्ज की हो, लेकिन अभी भी हार का मुद्दा थमा नहीं है. विदेशों में लगातार फेल हो रहे भारतीय बल्लेबाज को लेकर मंथन अभी भी जारी है. कई क्रिकेट पंडितों ने आईपीएल को इसका जिम्मेदार ठहराया तो कुछ ने भारतीय बल्लेबाजों को सपाट पिचों का आदी बताया. लेकिन गावस्कर ने इससे हटकर एक और वजह सामने रखी. अब भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर ने इसके पीछे की वजह बता दी है. साथ ही उन्होंने समाधान भी बताया.
आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को टी20 सीरीज में एक भी जीत नसीब नहीं हुई. टीम इंडिया के आईपीएल के शेर विदेशी पिचों पर पूरी तरह ढेर हो गए. हालत इतनी नाजुक थी कि आयरलैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा. गावस्कर ने विदेशी पिचों पर बल्लेबाजों में सुधार के लिए बीसीसीआई को बड़ी सलाह दी जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया के काम आ सकती है.
गावस्कर ने 'स्पोर्टस्टार' के लिए अपने कॉलम में लिखा, "लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाज़ IPL में सपाट पिचों और छोटी बाउंड्री पर गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर इंग्लैंड में अनजान हालात में उनकी पोल खुल जाती है. सच तो यह है कि भारत में पिचें सपाट थीं, ठीक है लेकिन बहुत छोटी बाउंड्री बल्लेबाज़ों को फायदा पहुंचाती हैं, जिनके गलत शॉट भी बाउंड्री पार कर जाते हैं. बड़ी और लंबी बाउंड्री वाले देशों में यही शॉट बाउंड्री लाइन के अंदर ही कैच हो जाते हैं."
उन्होंने बीसीसीआई को सलाह देते हुए कहा, "जब नया भारतीय सीजन शुरू हो, तो बाउंड्री का साइज बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे बल्लेबाज अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले इसकी आदत डाल सकें. लगभग हर मैदान पर LED विज्ञापन बोर्ड के पीछे लोगों के चलने के लिए काफी जगह होती है, तो इससे पता चलता है कि अगर इस जगह का इस्तेमाल किया जाए, तो बाउंड्री का साइज अपने आप बढ़ जाएगा."
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गावस्कर ने बॉलर्स को लेकर कहा, "इससे हमारे स्पिन गेंदबाज़ों को थोड़ी धीमी गति से गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, ताकि वे धीमी गेंद से मिलने वाला लूप और टर्न हासिल कर सकें. वे अभी जो मीडियम-पेस की तेज गेंदें फेंकते हैं, उससे बल्लेबाज को गति का फायदा उठाने, गेंद के नीचे आने और उसे जोरदार शॉट मारकर स्टैंड्स में भेजने में मदद मिलती है. आदिल रशीद और विल जैक्स ने भारतीय स्पिनरों की तुलना में लगभग 8 से 10 किमी/घंटा धीमी गति से गेंदबाजी की और इसलिए वे उनसे कहीं ज्यादा असरदार साबित हुए."