विदेशों में क्यों ढेर हो जाते हैं भारत के 'शेर'? गावस्कर ने पहले खोली पोल, वर्ल्ड कप से पहले दी नसीहत

गावस्कर ने बॉलर्स को लेकर कहा, "इससे हमारे स्पिन गेंदबाज़ों को थोड़ी धीमी गति से गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, ताकि वे धीमी गेंद से मिलने वाला लूप और टर्न हासिल कर सकें. वे अभी जो मीडियम-पेस की तेज गेंदें फेंकते हैं, उससे बल्लेबाज को गति का फायदा उठाने, गेंद के नीचे आने और उसे जोरदार शॉट मारकर स्टैंड्स में भेजने में मदद मिलती है. आदिल रशीद और विल जैक्स ने भारतीय स्पिनरों की तुलना में लगभग 8 से 10 किमी/घंटा धीमी गति से गेंदबाजी की और इसलिए वे उनसे कहीं ज्यादा असरदार साबित हुए."