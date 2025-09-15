'पोपटवाड़ी टीम.. ' गावस्कर ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की गजब बेइज्जती, Asia Cup की रेस ही कर दिया बाहर
Advertisement
trendingNow12922387
Hindi Newsक्रिकेट

'पोपटवाड़ी टीम.. ' गावस्कर ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की गजब बेइज्जती, Asia Cup की रेस ही कर दिया बाहर

IND vs PAK: पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तैयारियों के साथ उतरी. नतीजा वही था क्योंकि टीम इंडिया के सामने ट्राई सीरीज जीतने वाले पाकिस्तान के शेर पूरी तरह से ढेर हो गए. 7 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की जिसके बाद सरेआम सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर डाली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK
IND vs PAK

IND vs PAK: पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तैयारियों के साथ उतरी. नतीजा वही था क्योंकि टीम इंडिया के सामने ट्राई सीरीज जीतने वाले पाकिस्तान के शेर पूरी तरह से ढेर हो गए. 7 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की जिसके बाद सरेआम सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर डाली. उन्होंने ऑन कैमरा ही पाकिस्तान को 'पोपटवाड़ी टीम' बता दिया. जिसके बाद उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है. 

भारत की एकतरफा जीत

टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की. भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. लेकिन बैटिंग में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. कुलदीप यादव ने 3 जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. पाकिस्तान बोर्ड पर महज 127 रन टांगने में कामयाब हुई. जवाब में टीम इंडिया के Gen-Z क्रिकेटर्स ने ही पाकिस्तान को धो डाला. हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 47 रन की मैच विनिंग पारी को अंजाम दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले सुनील गावस्कर? 

सुनील गावस्कर ने भारत की जीत के बाद सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'यह मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी नहीं लगी। यह पोपटवाड़ी टीम जैसी ज़्यादा लग रही थी.' मुंबई की भाषा में यह शब्द किसी कमजोर टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मुंबई के क्रिकेट जगत में, पोपटवाड़ी टीम मुहावरा दिलीप सरदेसाई जैसे कई दिग्गजों द्वारा प्रचलित किया गया था. गावस्कर ने इसके पीछे की वजह भी साफ की. 

ये भी पढे़ं.. IND vs PAK: अभिषेक-सूर्या का बल्ला और कुलदीप की धार, Gen-Z के सामने भी नहीं टिका पाकिस्तान, कप्तान को बर्थडे गिफ्ट

रेस से किया बाहर

गावस्कर ने आगे कहा, 'मैं दशकों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनुसरण करता आ रहा हूं. मेरी सबसे पुरानी क्रिकेट यादों में से एक है, महान हनीफ मोहम्मद को खेलते देखने के लिए चर्चगेट स्टेशन से वानखेड़े स्टेडियम तक दौड़ना. यह वही टीम नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वे दूसरी टीमों को ज्यादा चुनौती दे पाएंगे. श्रीलंका के पास तेज और स्पिन गेंदबाज हैं और अफगानिस्तान एक बहुत ही अप्रत्याशित टीम है, जिसमें राशिद खान जैसे खिलाड़ी हैं. इसलिए भारत को इन दो टीमों पर नज़र रखनी होगी.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
;