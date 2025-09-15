'पोपटवाड़ी टीम.. ' गावस्कर ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की गजब बेइज्जती, Asia Cup की रेस ही कर दिया बाहर

IND vs PAK: पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तैयारियों के साथ उतरी. नतीजा वही था क्योंकि टीम इंडिया के सामने ट्राई सीरीज जीतने वाले पाकिस्तान के शेर पूरी तरह से ढेर हो गए. 7 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की जिसके बाद सरेआम सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर डाली. उन्होंने ऑन कैमरा ही पाकिस्तान को 'पोपटवाड़ी टीम' बता दिया. जिसके बाद उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

भारत की एकतरफा जीत

टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की. भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. लेकिन बैटिंग में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. कुलदीप यादव ने 3 जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. पाकिस्तान बोर्ड पर महज 127 रन टांगने में कामयाब हुई. जवाब में टीम इंडिया के Gen-Z क्रिकेटर्स ने ही पाकिस्तान को धो डाला. हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 47 रन की मैच विनिंग पारी को अंजाम दिया.

क्या बोले सुनील गावस्कर?

सुनील गावस्कर ने भारत की जीत के बाद सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'यह मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी नहीं लगी। यह पोपटवाड़ी टीम जैसी ज़्यादा लग रही थी.' मुंबई की भाषा में यह शब्द किसी कमजोर टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मुंबई के क्रिकेट जगत में, पोपटवाड़ी टीम मुहावरा दिलीप सरदेसाई जैसे कई दिग्गजों द्वारा प्रचलित किया गया था. गावस्कर ने इसके पीछे की वजह भी साफ की.

रेस से किया बाहर

गावस्कर ने आगे कहा, 'मैं दशकों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनुसरण करता आ रहा हूं. मेरी सबसे पुरानी क्रिकेट यादों में से एक है, महान हनीफ मोहम्मद को खेलते देखने के लिए चर्चगेट स्टेशन से वानखेड़े स्टेडियम तक दौड़ना. यह वही टीम नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वे दूसरी टीमों को ज्यादा चुनौती दे पाएंगे. श्रीलंका के पास तेज और स्पिन गेंदबाज हैं और अफगानिस्तान एक बहुत ही अप्रत्याशित टीम है, जिसमें राशिद खान जैसे खिलाड़ी हैं. इसलिए भारत को इन दो टीमों पर नज़र रखनी होगी.'