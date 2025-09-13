IND vs PAK: 'हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता..' सरकार के ढर्रे पर चल रहा BCCI, गावस्कर ने बताया IND-PAK महामुकाबले के पीछे का झोल
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले से पहले चारो तरफ बायकॉट का शोर चारो तरफ है. लेकिन सोशल मीडिया पर मैच के खिलाफ उठ रही आवाजों का असर दुबई में नहीं है. दोनों टीमें मैच खेलेंगी ये तय हो चुका है. दिग्गज सुनील गावस्कर ने इसके पीछे का राज खोल दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:30 PM IST
Sunil Gavaskar
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले से पहले चारो तरफ बायकॉट का शोर चारो तरफ है. लेकिन सोशल मीडिया पर मैच के खिलाफ उठ रही आवाजों का असर दुबई में नहीं है. दोनों टीमें मैच खेलेंगी ये तय हो चुका है. दिग्गज सुनील गावस्कर ने इसके पीछे का राज खोल दिया है कि आखिर क्यों लोगों की आवाजों का असर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर नहीं पड़ रहा है. उन्होंने इस महाजंग को लेकर अपने विचार खुलकर व्यक्त कर दिए हैं. 

शेड्यूल से ही मच रहा बवाल

2 महीने पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही थी. 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था. उस हमले में 26 भारतीय हिंदुओं की जानें गई थी. जिसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भी बायकॉट चला और भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को रद्द करना पड़ा था. इसके बाद जब एशिया कप 2025 का शेड्यूल आया तो एक बार फिर आवाजें उठाई गईं. अब मैच से पहले आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है.

क्या बोले गावस्कर?

इंडिया टुडे से बातचीत में पूर्व क्रिकेटर ने गावस्कर ने कहा, 'आखिरकार, फैसला सरकार ही लेती है। सरकार जो भी फैसला लेती है, खिलाड़ियों और बीसीसीआई को उसका पालन करना होता है, और ठीक यही हुआ है। हम व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; अंततः, यह सरकार का फैसला है, और इस मामले में यही लागू किया जा रहा है.'

BCCI की तरफ से सफाई

बीसीसीआई की तरफ से भी इस महामुकाबले से पहले सफाई देखने को मिली. इसे लेकर बीसीसीआई सचिव ने देवजीत सैकिया ने कहा, 'मुझे भरोसा है कि भारतीय खिलाड़ी जीत के लिए पूरी ताकत के साथ उतरेंगे. यह उनघटनाओं का करारा जवाब होगा, जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते. भारत को ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स में खेलना भारत सरकार की नीति है. इसी कारण हम इन मैचों से इनकार नहीं कर सकते.'

author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

