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Hindi Newsक्रिकेटमैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर को पैसे नहीं दिए.., अचानक क्यों ठनका गावस्कर माथा? बयान से भूचाल

'मैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर को पैसे नहीं दिए..', अचानक क्यों ठनका गावस्कर माथा? बयान से भूचाल

इंग्लैंड की टी20 लीग द हंड्रेड में अबरार अहमद का मुद्दा तूल पकड़ा और जमकर बवाल देखने को मिला. अबरार को काव्या मारन के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी ने खरीदा तो काव्या को भी ट्रोल किया गया. इस बीच दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वह खुद फंस गए. अब उन्होंने इस मुद्दे पर सफाई दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:49 AM IST
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Sunil Gavaskar (X)
Sunil Gavaskar (X)

इंग्लैंड की टी20 लीग द हंड्रेड पर हाल ही जमकर बवाल हुआ. अबरार अहमद को काव्या मारन के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी ने खरीदा तो काव्या मारन भी भारत में जमकर ट्रोल हुईं. इस बीच सुनील गावस्कर ने भी कुछ ऐसा बयान दिया जिसमें वह खुद ही फंस गए थे. गावस्कर को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा क्योंकि वह आईसीसी कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं. अब गावस्कर ने अपनी ट्रोलिंग पर खुलकर बात की है. 

क्या बोले थे गावस्कर?

पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को द हंड्रेड 2026 की नीलामी में साइन करने पर सनराइजर्स लीड्स की गावस्कर ने आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि वे ‘भारतीय सैनिकों और नागरिकों की मौतों’ को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहे हैं. गावस्कर का मानना है कि नीलामी में मिलने वाली रकम पाकिस्तानी सरकार को टैक्स के रूप में जाती है. इससे भारत विरोधी आतंकवादियों को फंड मिलता है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर गावस्कर निशाने पर आ गए. सवाल उठे कि गावस्कर आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के टूर्नामेंट में काम क्यों करते हैं, जबकि वहां से भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और सरकार को फंड मिलता है.

अब गावस्कर ने दी सफाई

गावस्कर ने मिड-डे से कहा, 'हां, मैं आईसीसी और एसीसी की कमेंट्री पैनल में रहा हूं. आईसीसी और एसीसी से जो राजस्व मिलता है, वह सभी भाग लेने वाले देशों को जाता है. लेकिन मेरी जानकारी में किसी भारतीय संस्था से नहीं. मैं समझ नहीं पाता कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं योगदानकर्ता हूं. मैं किसी भी कमेंटेटर को चाहे भारतीय हो या किसी दूसरे देश का उसको कोई भुगतान नहीं करता.'

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मालिकों पर गर्माए गावस्कर

गावस्कर ने कहा, 'मैं सीपीएल, आईएलटी20 या एसए20 नहीं देखता, इसलिए मुझे नहीं पता कौन किसके लिए खेल रहा है. अगर भारतीय मालिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भुगतान कर रहे हैं, तो उम्मीद है वे ऐसा करना बंद कर देंगे. मुझे अन्य खेलों के बारे में जानकारी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं. मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि भारतीय लोग पाकिस्तानियों को भुगतान करना बंद कर दें.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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