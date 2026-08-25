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'पाखंड की भी सीमा होती है...', ऑस्ट्रेलियाई पिच पर आईसीसी के रवैये से भड़के गावस्कर, 'Very Good' से नाराज

Mackay Pitch Controversy: सुनील गावस्कर ने मैके पिच की आलोचना करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दोहरे रवैये पर निशाना साधा है. मैके में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच सिर्फ दो दिनों में खत्म हो गया था.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 25, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:54 PM IST
'पाखंड की भी सीमा होती है...', ऑस्ट्रेलियाई पिच पर आईसीसी के रवैये से भड़के गावस्कर, 'Very Good' से नाराज
Image Credit: सुनील गावस्कर और स्टीव स्मिथ. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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