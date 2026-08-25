'पाखंड की भी सीमा होती है...', ऑस्ट्रेलियाई पिच पर आईसीसी के रवैये से भड़के गावस्कर, 'Very Good' से नाराज

Mackay Pitch Controversy: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के लिए इस्तेमाल की गई मैके (Mackay) की पिच की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अगर भारत में कोई मैच सिर्फ दो दिनों में खत्म हो जाता, तो इस पर दोहरा रवैया (पाखंड) अपनाया जाता. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को एक पारी और 51 रनों से करारी शिकस्त दी. मेहमान टीम दोनों पारियों में 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी अपनी एकमात्र पारी में संघर्ष करते नजर आए, जहां केवल कैमरून ग्रीन ही 67 रन बना पाए और सिर्फ चार बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का चौथा सबसे छोटा मैच था, जिसमें केवल 750 गेंदें फेंकी गईं.
'स्पोर्टस्टार' के लिए लिखे अपने कॉलम में गावस्कर ने भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई पिचों के विश्लेषण में अपनाए जाने वाले दोहरे रवैये पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि ऑस्ट्रेलियाकी तरफ से तरह-तरह के बहाने बनाए जाएंगे, जिसमें पिच को छोड़कर बाकी सभी चीजों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा. गावस्कर ने लिखा, ''ऑस्ट्रेलिया में एक और टेस्ट मैच दो दिनों के भीतर खत्म हो गया है. पिछले कुछ सालों में वहां ऐसा चार बार हो चुका है. इसके बावजूद हमें उन पिचों की कोई आलोचना सुनने को नहीं मिली है, जो ट्रंपोलिन जैसी उछाल पैदा करती हैं.''
गावस्कर ने आगे कहा, ''बहाने बहुत तेजी से सामने आएंगे कि 'ओह, ग्राउंड्समैन (पिच बनाने वाले), माफ करना, 'टर्फ एग्जीक्यूटिव' से गलती हो गई. उसने मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से काम किया, जिसमें गर्म मौसम की भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए उसने पिच पर थोड़ी अधिक घास छोड़ दी और इसी वजह से अत्यधिक उछाल मिला. फिर दूसरा बहाना यह बनाया जाएगा कि बल्लेबाजों के पास इस उछाल से निपटने की तकनीक नहीं थी और इसमें पिच की कोई गलती नहीं थी. इस आखिरी बहाने को कुछ हद तक तब स्वीकार किया जा सकता था जब मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता, लेकिन जब खुद मेजबान टीम के बल्लेबाज भी रन बनाने या अच्छी साझेदारी करने में नाकाम रहे, तो यह पिच के बारे में क्या बताता है?''
गावस्कर ने कहा कि पहले टेस्ट में बांग्लादेश से मिली शर्मनाक हार के बाद मैके की पिच का ऐसा होना कोई हैरानी की बात नहीं थी. उनका मानना है कि पिच की रेटिंग में दोहरा रवैया इसलिए भी आता है क्योंकि भारतीय टीम प्रबंधन खुलकर यह स्वीकार करता है कि वे अपनी ताकत के अनुसार पिच चाहते हैं. गावस्कर ने कहा, ''मैके की पिच में कुछ भी नया नहीं था.'' रिपोर्टों के अनुसार, आईसीसी द्वारा मैके की पिच को "बहुत अच्छी" (Very Good) रेटिंग दी जाने वाली है.
गावस्कर ने आगे कहा, ''पहले टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों अपमानित होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम एक ऐसी पिच तैयार करने वाली थी जो तेज और उछाल भरी हो. वे दावा करेंगे कि ग्राउंड्समैन ने यह सब अपने दम पर किया है और टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई निर्देश नहीं थे. हम सभी जानते हैं कि असलियत क्या है. बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय प्रबंधन खुलकर अपनी गेंदबाजी क्षमता के अनुकूल पिचें मांगता है, जबकि पुरानी महाशक्तियां (क्रिकेट के पुराने रसूखदार देश) चोरी-छिपे और इशारों-इशारों में अपनी पसंद की पिच तैयार करवा लेती हैं.''
गावस्कर ने आगे कहा कि अगर मैके की पिच को लेकर कोई खराब रेटिंग नहीं आती है तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा. अगर यही चीज भारत में हुई होती, तो भारतीय क्रिकेट, बीसीसीआई (BCCI) और भारतीय पिच क्यूरेटरों पर चौतरफा हमले शुरू हो जाते. उन्होंने कहा, ''यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच रेफरी द्वारा मैके की पिच को लेकर क्या रिपोर्ट और रेटिंग दी जाती है. रेफरी के मन में आम तौर पर पुरानी महाशक्तियों के मीडिया से वाहवाही (ब्राउनी पॉइंट्स) बटोरने की इच्छा होती है. अगर मैके की पिच के लिए कोई खराब रेटिंग नहीं दी जाती है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, जैसा कि हमने हाल के वर्षों में दो दिनों में खत्म होने वाले अन्य मैचों में भी देखा है अगर भारत में कोई मैच तीन दिनों में भी खत्म हो जाता है, तो पिचों, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को लेकर तरह-तरह की अपमानजनक रिपोर्ट और टिप्पणियां की जाने लगती हैं. यह पाखंड इतना साफ है कि दिमाग चकरा जाता है.''