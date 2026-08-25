'पाखंड की भी सीमा होती है...', ऑस्ट्रेलियाई पिच पर आईसीसी के रवैये से भड़के गावस्कर, 'Very Good' से नाराज

गावस्कर ने आगे कहा कि अगर मैके की पिच को लेकर कोई खराब रेटिंग नहीं आती है तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा. अगर यही चीज भारत में हुई होती, तो भारतीय क्रिकेट, बीसीसीआई (BCCI) और भारतीय पिच क्यूरेटरों पर चौतरफा हमले शुरू हो जाते. उन्होंने कहा, ''यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच रेफरी द्वारा मैके की पिच को लेकर क्या रिपोर्ट और रेटिंग दी जाती है. रेफरी के मन में आम तौर पर पुरानी महाशक्तियों के मीडिया से वाहवाही (ब्राउनी पॉइंट्स) बटोरने की इच्छा होती है. अगर मैके की पिच के लिए कोई खराब रेटिंग नहीं दी जाती है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, जैसा कि हमने हाल के वर्षों में दो दिनों में खत्म होने वाले अन्य मैचों में भी देखा है अगर भारत में कोई मैच तीन दिनों में भी खत्म हो जाता है, तो पिचों, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को लेकर तरह-तरह की अपमानजनक रिपोर्ट और टिप्पणियां की जाने लगती हैं. यह पाखंड इतना साफ है कि दिमाग चकरा जाता है.''