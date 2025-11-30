Advertisement
trendingNow13024326
Hindi Newsक्रिकेट

अगर भारत नहीं होता तो... सुनील गावस्कर ने साउथ अफ्रीकी कोच को दिया मुंहतोड़ जवाब, इस बयान से दिखा दी औकात!

India vs South Africa: कॉनराड के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील गावस्कर ने याद दिलाया कि प्रोटियाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के उत्थान में भारत की सबसे अहम भूमिका रही है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुनः प्रवेश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर भारत नहीं होता तो... सुनील गावस्कर ने साउथ अफ्रीकी कोच को दिया मुंहतोड़ जवाब, इस बयान से दिखा दी औकात!

India vs South Africa: भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने 'Grovel' शब्द का इस्तेमाल कर टीम इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश की थी. टेस्ट सीरीज में तेम्बा बावुमा की टीम ने भारत को 2-0 से हरा दिया. गुवाहाटी में हुए दूसरे टेस्ट में जब भारतीय टीम संकट में थी, तब कॉनराड ने विवादित बयान दिया था. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पारी घोषित करने में देरी क्यों की तो उन्होंने कहा, ''हम चाहते थे टीम इंडिया गिड़गिड़ाए.'' गावस्कर ने अफ्रीकी कोच के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है और उन्हें आईना दिखाया है.

कॉनराड के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील गावस्कर ने याद दिलाया कि प्रोटियाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के उत्थान में भारत की सबसे अहम भूमिका रही है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुनः प्रवेश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

गावस्कर ने साउथ अफ्रीका के कोच को लताड़ा 

रांची में पहले वनडे के दौरान जियोहॉटस्टार से बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, ''मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका को यह समझ होनी चाहिए थी कि अगर वे आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट की वजह से है. वापसी के बाद उनका पहला दौरा भारत का था. इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था.''

Add Zee News as a Preferred Source

गावस्कर यहीं नहीं रुके और आगे कहा कि एक और बड़ी बात यह है कि SA20 में भारतीय फ्रैंचाइजियों का बहुमत है। छह में से पांच फ्रैंचाइज भारतीयों के स्वामित्व वाली हैं। इस प्रकार, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के लिए रोजगार भारतीय क्रिकेट  फ्रैंचाइजियों द्वारा सृजित किया जाता है. इसलिए उन्हें इसके प्रति थोड़ा आभार प्रकट करने की जरूरत है.

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब शुक्री कॉनराड अगली बार मीडिया के सामने आएंगे तो वो इस बयान की भरपाई करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो माफी मांगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के उत्थान में भारतीय क्रिकेट और उसकी फ्रैंचाइजियों की भूमिका को स्वीकार करें.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Sunil Gavaskar

Trending news

कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान