अगर भारत नहीं होता तो... सुनील गावस्कर ने साउथ अफ्रीकी कोच को दिया मुंहतोड़ जवाब, इस बयान से दिखा दी औकात!

India vs South Africa: भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने 'Grovel' शब्द का इस्तेमाल कर टीम इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश की थी. टेस्ट सीरीज में तेम्बा बावुमा की टीम ने भारत को 2-0 से हरा दिया. गुवाहाटी में हुए दूसरे टेस्ट में जब भारतीय टीम संकट में थी, तब कॉनराड ने विवादित बयान दिया था. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पारी घोषित करने में देरी क्यों की तो उन्होंने कहा, ''हम चाहते थे टीम इंडिया गिड़गिड़ाए.'' गावस्कर ने अफ्रीकी कोच के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है और उन्हें आईना दिखाया है.

कॉनराड के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील गावस्कर ने याद दिलाया कि प्रोटियाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के उत्थान में भारत की सबसे अहम भूमिका रही है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुनः प्रवेश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

गावस्कर ने साउथ अफ्रीका के कोच को लताड़ा

रांची में पहले वनडे के दौरान जियोहॉटस्टार से बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, ''मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका को यह समझ होनी चाहिए थी कि अगर वे आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट की वजह से है. वापसी के बाद उनका पहला दौरा भारत का था. इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था.''

गावस्कर यहीं नहीं रुके और आगे कहा कि एक और बड़ी बात यह है कि SA20 में भारतीय फ्रैंचाइजियों का बहुमत है। छह में से पांच फ्रैंचाइज भारतीयों के स्वामित्व वाली हैं। इस प्रकार, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के लिए रोजगार भारतीय क्रिकेट फ्रैंचाइजियों द्वारा सृजित किया जाता है. इसलिए उन्हें इसके प्रति थोड़ा आभार प्रकट करने की जरूरत है.

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब शुक्री कॉनराड अगली बार मीडिया के सामने आएंगे तो वो इस बयान की भरपाई करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो माफी मांगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के उत्थान में भारतीय क्रिकेट और उसकी फ्रैंचाइजियों की भूमिका को स्वीकार करें.