रोहित और विराट के करियर पर गावस्कर ने सुना दिया अपना फैसला, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर की ये बड़ी भविष्यवाणी

भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए अपने-अपने बल्ले से आग उगलने का काम किया है. भारत ने शनिवार को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से धूल चटा दी है. रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर 121 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल रहे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 26, 2025, 07:43 AM IST
भारत के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए अपने-अपने बल्ले से आग उगलने का काम किया है. भारत ने शनिवार को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से धूल चटा दी है. रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर 121 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा विराट कोहली ने 81 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए. रोहित शर्मा और विराट कोहली के फॉर्म में लौटने के बाद अचानक उन्हें वर्ल्ड कप 2027 में खिलाने की मांग उठने लगी.

रोहित और विराट के करियर पर गावस्कर ने सुना दिया अपना फैसला

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत की वर्ल्ड कप 2027 की टीम के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है. रोहित शर्मा और विराट कोहली का अनुभव और हालिया फॉर्म आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में भारत के लिए एक बड़ी ताकत साबित होगा. इंडिया टुडे से बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध रखा है. यह एक साफ संकेत है कि वे वनडे सेटअप में शामिल रहने और आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का मकसद रख रहे हैं.'

वर्ल्ड कप 2027 को लेकर की ये बड़ी भविष्यवाणी

सुनील गावस्कर ने कहा, 'जिस क्षण रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध बताया था, उसी से यह साफ हो गया था कि वे 2027 वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं. चाहे जो भी हो, चाहे वे रन बनाएं या न बनाएं, अपनी क्षमता और अनुभव के साथ अगर वे उपलब्ध हैं, तो उनका आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम में होना तय है.'

बड़े टूर्नामेंट में रन बनाने का टैलेंट

सुनील गावस्कर ने आगे जोर देकर कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का मौजूदा फॉर्म आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के लिए उनके दावे को मजबूत करता है. सुनील गावस्कर ने कहा, 'इस तरह के फॉर्म के साथ, आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम सीधे दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में लिख सकते हैं.' रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दिखाया कि उनके बाद बड़े मैच और बड़े टूर्नामेंट में दबाव से पार पाकर रन बनाने का टैलेंट हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

