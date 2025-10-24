Advertisement
'सिडनी में मारेंगे...,' कोहली के फ्लॉप शो के बाद भारत के महान खिलाड़ी का जबरदस्त सपोर्ट, कर दिया नामुमकिन दावा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया अपनी गिरफ्त बना चुकी है. 8 महीने बाद टीम में वापसी करने वाली विराट कोहली लगातार 2 मैचों में खाता भी नहीं खोल पाए. अब भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कोहली के उस रवैये पर अपनी राय दी है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:28 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया अपनी गिरफ्त बना चुकी है. 8 महीने बाद टीम में वापसी करने वाली विराट कोहली लगातार 2 मैचों में खाता भी नहीं खोल पाए. उनके इस शर्मनाक प्रदर्शन से उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोहली के करियर में यह पहला मौका था जब ऐसा हुआ.  उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद ही शानदार रिकॉर्ड रहा है. सबसे खास बात यह है कि कोहली एडिलेड में तकरीबन 1000 रन बना चुके हैं. उनका इस पिच पर बेहद धमाकेदार रिकॉर्ड रहा है. वह दूसरे मैच में जब आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे. उन्होंने दर्शकों की तरफ दाहिना हाथ उठाकर इशारा किया, जिसके बाद लोगों को लगा वह रिटायरमेंट ले लेंगे. अब भारत के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कोहली के उस रवैये पर अपनी राय दी है.

'अभी नहीं लेंगे संन्यास'
दरअसल, गावस्कर का मानना है कि कोहली अभी दूर-दूर तक संन्यास लेने का नहीं सोच रहे हैं.  गावस्कर ने कोहली के दाहिने हाथ उठाने वाले जेस्चर को दर्शकों का शुकराना देना कहा. दरअसल, जब कोहली आउट होकर लौट रहे थे, तो उन्हें एडिलेड के क्राउट ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया. इस पर गावस्कर ने कई सारी बातें कही हैं.  उनका मानना है कि 36 वर्षीय कोहली सिडनी में आखिरी मुकाबला खेलते नजर आएंगे. 

'अभी बहुत क्रिकेट बचा'
मीडिया से बातचीत के दौरान गावस्कर ने कहा, ' कोहली में अभी बहुत सारा क्रिकेट बचा है.  वह बेहद कम मौकों पर नाकाम हुए हैं.'  गावस्कर का यह भी मानना है कि शनिवार को सिडनी में होने वाले मुकाबले में कोहली की जबरदस्त वापसी होने वाली है. गावस्कर ने आगे कहा,' कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो आसानी से हार नहीं मानते हैं. क्या आपको सच में लगता है कि वह महज 2 बार शून्य पर आउट होने से संन्यास ले लेंगे. नहीं. बिल्कुल नहीं.  वह हाई नोट पर रिटायर होना चाहेंगे. सिडनी में अभी भी एक मैच बाकी है. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली जानी है.... 2027 विश्व कप में रोहित के साथ कोहली भी खेलेंगे.'

सिडनी में बड़ी पारी की उम्मीद
गावस्कर ने आगे कहा, ' उनके नाम 14000 से भी ज्यादा रन हैं.  52 वनडे शतक और 32 टेस्ट शतक लगाना कोई आम बात तो नहीं.  उन्होंने हजारों रन बनाए हैं. कभी-कभी नाकाम होना चलता है. जो कुछ भी हुआ उसका ज्यादा मतलब ना निकालें. अभी उनमे बहुत क्रिकेट बचा हुआ है. हो सकता है सिडनी में वह बड़ी पारी खेल दें.  

