'ये बेशर्म लोग...' गावस्कर ने वर्ल्ड चैंपियन बनीं भारत की बेटियों को क्यों दी वार्निंग? फटकार लगाते हुए खोला बड़ा राज

Sunil Gavaskar Warns Indian Women Cricketers: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनने के जश्न से बाहर नहीं निकली है. उनका खुश होना लाजमी है, क्योंकि भारत ने लंबे समय से इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार किया था. इस बीच जश्न में डूबी हरमनप्रीत एंड कंपनी को भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कड़ी चेतावनी दी है. गावस्कर ने 1983 वर्ल्ड कप को याद करते हुए ऐसा राज खोला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम फिलहाल क्रिकेटर सम्मान समारोहों में व्यस्त हैं. सुनील गावस्कर इसी बात से थोड़े चिंतित हैं और उन्होंने खिलाड़ियों को आईना दिखाया है. 1983 के ऐतिहासिक विश्व कप में भारत की जीत का हिस्सा रहे गावस्कर ने खिलाड़ियों को चेतावनी दी है कि वे जीत के बाद किए गए हर वादे के पूरे होने की उम्मीद न करें.

गावस्कर ने महिला टीम को चेताया

सुनील गावस्कर ने मिड-डे के लिए अपने कॉलम में लिखा, ''लड़कियों के लिए बस एक चेतावनी. अगर वादा किए गए कुछ पुरस्कार आपको नहीं मिलते हैं, तो कृपया निराश न हों. लिटिल मास्टर ने आगे लिखा कि भारत में, विज्ञापनदाता, ब्रांड और व्यक्ति तुरंत इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और विजेताओं के कंधों पर अपने लिए मुफ्त प्रचार पाने की कोशिश करते हैं.

टीम को बधाई देने वाले पूरे पन्ने के विज्ञापन और होर्डिंग्स पर एक नजर डालिए। जब ​​तक वे टीम और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रायोजक नहीं हैं, बाकी लोग सिर्फ अपने ब्रांड या खुद का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट को गौरव दिलाने वालों को कुछ नहीं दे रहे हैं.

1983 चैंपियन टीम के साथ क्या हुआ था?

1983 का विश्व कप भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि इसने देश में इस खेल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई. ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने 1983 वर्ल्ड चैंपियन टीम को देखकर ही क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था.

गावस्कर ने याद करते हुए लिखा कि कैसे इंग्लैंड में उनकी जीत के बाद भारत में व्यापक कवरेज हुई और कई वादे किए गए जो "कभी पूरे नहीं हुए". 1983 की टीम से भी कई वादे किए गए थे और तब मीडिया ने उन्हें खूब कवरेज दी थी. लगभग सभी वादे कभी पूरे नहीं हुए. मीडिया को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके खुश थे, उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि ये बेशर्म लोग उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लड़कियों, अगर ये बेशर्म लोग तुम्हारी जीत का इस्तेमाल खुद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो परेशान मत होइए.

