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Hindi Newsक्रिकेटIPL में सुनील नरेन का ऐतिहासिक दोहरा शतक, 19 साल में कोई विदेशी नहीं कर सका ये स्पेशल कारनामा

IPL में सुनील नरेन का ऐतिहासिक 'दोहरा शतक', 19 साल में कोई विदेशी नहीं कर सका ये स्पेशल कारनामा

Sunil Narine 200 Wickets in IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर सुनील नरेन ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने सलिल अरोड़ा को आउट कर स्पेशल 'दोहरा शतक' जड़ा. नरेन आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, ओवरऑल ये कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 03, 2026, 05:17 PM IST
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IPL में सुनील नरेन का ऐतिहासिक 'दोहरा शतक', 19 साल में कोई विदेशी नहीं कर सका ये स्पेशल कारनामा

Sunil Narine 200 Wickets in IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर सुनील नरेन ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने सलिल अरोड़ा को आउट कर स्पेशल 'दोहरा शतक' जड़ा. नरेन आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बन गए हैं. वहीं, ओवरऑल ये कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं. आईपीएल में सबसे पहले ये कारनामा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने किया था. उसके बाद इसी सीजन आरसीबी के तज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में 200 विकेट हासिल की. अब केकेआर के धुरंधर स्पिनर सुनील नरेन ने भी 200 का आंकड़ा पार कर लिया है.

सुनील नरेन ने 200 विकेट लेकर रचा इतिहास

सुनील नरेन पिछले 14 सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स के अहम हथियार रहे हैं. फ्रेंचाइजी को 3 बार चैंपियन बनाने में स्टार स्पिनर का बड़ा रोल रहा है. नरेन आईपीएल में किसी एक टीम की तरफ से खेलते हुए 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं. वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर स्पिनर ने 2012 में केकेआर के लिए डेब्यू किया था और तब से वो इसी टीम का हिस्सा हैं.

आईपीएल में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड

228 - युजवेंद्र चहल
215 - भुवनेश्वर कुमार
201 - सुनील नरेन
192 - पीयूष चावला
187 - रवि अश्विन
186 - जसप्रीत बुमराह
183 - ड्वेन ब्रावो

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सुनील नरेन का आईपीएल करियर

सुनील नरेन ने 2012 में आईपीएल में कदम रखा था. देखते ही देखते वो बल्लेबाजों के लिए काल बन गए. उनका 4 ओवर केकेआर का सबसे बड़ा खजाना साबित होने लगा. टी20 के महान स्पिनर ने अब तक 197 मुकाबले में 25.53 की औसत से 201 विकेट चटकाए हैं. गेंदबाजी के साथ-साथ नरेन ने बल्लेबाजी से भी केकेआर को कई मैच जिताए हैं. बाएं हाथ के आक्रामक बैटिंग करते हुए नरेन ने 165.30 की स्ट्राइक रेट से 1820 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें: 5 हार के बाद खुली KKR की नींद, SRH के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर को मैदान पर उतारा, बदल सकता है किस्मत!

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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