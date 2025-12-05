600 विकेट... इस घातक गेंदबाज ने टी20 क्रिकेट में बनाया महारिकॉर्ड, IPL का बहुत बड़ा नाम

Sunil Narine Creates History: वेस्टइंडीज के घातक स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन ने इतिहास रचते हुए टी20 क्रिकेट में प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है. सुनील नरेन ने टी20 क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे कर लिए हैं. वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑफ स्पिनर सुनील नरेन ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. इसी के साथ ही सुनील नरेन ने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा लिया है.

सुनील नरेन ने टी20 क्रिकेट में बनाया महारिकॉर्ड

37 साल के सुनील नरेन ने शारजाह के मैदान पर ILT20 मैच के दौरान अपने करियर की ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है. सुनील नरेन ILT20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स के कप्तान हैं. सुनील नरेन ने शारजाह के मैदान पर बुधवार को शारजाह वॉरियर्स के खिलाफ ILT20 मैच के दौरान एक विकेट लेते ही टी20 क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे कर लिए. सुनील नरेन ने इस मैच में शारजाह वॉरियर्स के बल्लेबाज टॉम एबेल को LBW आउट करते ही यह उपलब्धि हासिल की है.

IPL का बहुत बड़ा नाम

मैच के बाद अबू धाबी नाइट राइडर्स ने सुनील नरेन को इस अनोखी उपलब्धि की याद में नंबर 600 वाली एक स्पेशल एडिशन की जर्सी भेंट की. पिछले कुछ सालों में सुनील नरेन ने दुनिया भर की टी20 लीग्स में कोलकाता नाइट राइडर्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के लिए खेला है. सुनील नरेन ने अभी तक 568 टी20 मैचों में 600 विकेट झटके हैं. सुनील नरेन का टी20 क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर 19 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है. सुनील नरेन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक बहुत बड़ा नाम हैं.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. राशिद खान (अफगानिस्तान) - 681 विकेट

2. ड्वेन ब्रावो (वेस्टइंडीज) - 631 विकेट

3. सुनील नरेन (वेस्टइंडीज) - 600 विकेट

4. इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रीका) - 570 विकेट

5. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) - 504 विकेट

सुपर ओवर में मेडन फेंकने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज

वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन टी20 क्रिकेट के इतिहास में सुपर ओवर में मेडन फेंकने वाले दुनिया के पहले और इकलौते गेंदबाज हैं. सुनील नरेन ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में 17 जुलाई 2014 को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलते हुए त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के खिलाफ टी20 मैच का सुपर ओवर MAIDEN फेंकने का अद्भुत कारनामा किया था. सुनील नरेन ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के खिलाफ इस टी20 मैच के सुपर ओवर में 5 डॉट बॉल और एक विकेट बॉल भी फेंकी थी. सुनील नरेन ने 12 रन का बचाव करते हुए गुयाना अमेजन वॉरियर्स को रोमांचक जीत दिला दी थी.