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Hindi Newsक्रिकेट0,0,0,0,W,W... सुपर ओवर में सुनील नरेन को सामने देख क्यों कांपने लगे निकोलस पूरन? 12 साल पहले भी किया था शर्मसार

0,0,0,0,W,W... सुपर ओवर में सुनील नरेन को सामने देख क्यों कांपने लगे निकोलस पूरन? 12 साल पहले भी किया था शर्मसार

LSG vs KKR: वैसे तो निकोलस पूरन की पहचान ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में होती है, लेकिन सुनील नरेन को सामने देखकर उनके पांव कांपने लगते हैं. 12 साल पहले कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में भी सुपर ओवर में दोनों का आमना-सामना हुआ था. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि उस सुपर ओवर में नरेन ने एक भी रन नहीं दिए थे और साथ में एक विकेट भी लिया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:01 PM IST
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सुपर ओवर में सुनील नरेन को सामने देख क्यों कांपने लगे निकोलस पूरन? (@IPL/BCCI)
सुपर ओवर में सुनील नरेन को सामने देख क्यों कांपने लगे निकोलस पूरन? (@IPL/BCCI)

LSG vs KKR: आईपीएल 2026 में रविवार को हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में हराकर इस सीजन अपनी दूसरी जीत दर्ज की. इकाना स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां फैसला सुपर ओवर में निकला. केकेआर के पास सुनील नरेन नाम का गेंदबाज था, जो सुपर ओवर के 'सुपरहिट' बॉलर माने जाते हैं. ऊपर से लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके सामने निकोलस पूरन को भेजकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया. आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि नरेन के सामने सुपर ओवर में पूरन ने अब तक 6 गेंदें खेली है और रनों का खाता नहीं खुल सका है.

वैसे तो निकोलस पूरन की पहचान ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में होती है, लेकिन सुनील नरेन को सामने देखकर उनके पांव कांपने लगते हैं. 12 साल पहले कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में भी सुपर ओवर में दोनों का आमना-सामना हुआ था. आपको ये जानकर झटका लगेगा कि उस सुपर ओवर में नरेन ने एक भी रन नहीं दिए थे और साथ में एक विकेट भी लिया था.

सुपर ओवर में सुनील नरेन बनाम निकोलस पूरन

2014 में हुए उस मुकाबले में सुनील नरेन को सुपर ओवर में 12 रनों का बचाव करना था. सामने निकोलस पूरन थे, जो उस समय शानदार फॉर्म में थे. पहली गेंद से लेकर चौथी गेंद तक वो बल्ला चलाते रहे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क ही नहीं हुआ. 5वीं गेंद पर पूरन ने शॉट तो खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए. इस सुपर ओवर में सुनील नरेन ने बिना रन खर्च किए एक विकेट हासिल की थी.

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12 साल बाद एक बार फिर सुपर ओवर में निकोलस पूरन का सामना सुनील नरेन से हुआ. पहली गेंद पर वो लेग साइड में बड़ी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन गिल्लियां बिखर गई. लखनऊ के खिलाफ इस सुपर ओवर में नरेन ने सिर्फ एक रन दिए और 2 बल्लेबाजों को आउट कर केकेआर की जीत सुनिश्चित कर दी.

सुपर ओवर में निकोलस पूरन का शर्मनाक रिकॉर्ड

वैसे भी 2026 में निकोलस पूरन का बल्ला खामोश रहा है. ऊपर से लखनऊ की टीम मैनेजमेंट ने उनपर भरोसा कर उन्हें सुपर ओवर में बैटिंग के लिए भेज दिया. शायद उन्हें इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता होगा. पूरन ने अपने टी20 करियर में अभी तक सुपर ओवर में 10 गेंदों का सामना किया है और सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब हुए हैं. 5 बार वो आउट भी हो चुके हैं. सुनील नरेन के खिलाफ तो वो खाता भी नहीं खोल सके हैं और महान ऑफ स्पिनर ने उन्हें दो बार पवेलियन की राह दिखाई है.

शमी ने छक्का जड़ मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया

मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 155 रन बनाए थे. स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 51 गेंदों पर 83 रनों की शानदार पारी खेली थी. इसके जवाब में लखनऊ ने 19.5 ओवर में 149 रन बनाए थे. आखिरी गेंद पर 7 रन की दरकार थी. कार्तिक त्यागी की गेंद पर मोहम्मद शमी ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का जड़कर मैच को टाई कर दिया और फिर फैसला सुपर ओवर में हुआ.

यह भी पढ़ें: 'गुस्से में जोर से जमीन पर....' BCCI के हत्थे चढ़ गया KKR का बल्लेबाज, IPL 2026 के बीच सुनाई बड़ी सजा

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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