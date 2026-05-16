Sunil Narine ने पूरा किया अनोखा दोहरा शतक...नंबर 1 बनकर रचा इतिहास, सालों-साल अमर रहेगा ये रिकॉर्ड

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Sunil Narine 200 IPL Matches: सुनील नरेन इस वक्त चर्चा में हैं. वजह बेहद खास है. उन्होंने आईपीएल में वो कमाल कर दिखाया है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सपने की तरह होता है. इस कीर्तिमान के दम पर उन्होंने साबित कर दिया कि वो इस लीग में लगातार खेलने वाले नंबर 1 विदेशी खिलाड़ी हैं. उनका नया रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में जब भी सबसे वफादार और मैच विनर विदेशी खिलाड़ियों का जिक्र होगा, तो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन नंबर 1 पर नजर आएंगे.
अब सवाल ये है कि आखिर नरेन ने ऐसा क्या कमाल कर दिया, जिससे उनकी इतनी चर्चा हो रही है. चर्चा हो भी क्यों ना. नरेन ने आईपीएल के मंच पर एक ऐसा अनोखा 'दोहरा शतक' पूरा कर लिया है, जिसे आज तक लीग के इतिहास में कोई भी विदेशी खिलाड़ी नहीं छू सका.
दरअसल, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच का हिस्सा बनते ही सुनील नरेन आईपीएल इतिहास में 200 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में उन्होंने काइरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने मुंबई के लिए 189 मैच खेले थे.
सुनील नरेन- 200 मैच*
काइरन पोलार्ड- 189 मैच
एबी डिविलियर्स- 184 मैच
डेविड वॉर्नर- 184 मैच
सुनील नरेन ने साल 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक वो पिछले 14 साल से इसी टीम का हिस्सा हैं. इस लंबे सफर के दौरान उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता को 3 बार आईपीएल का खिताब जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई है. आईपीएल में वो 199 मैचों में अब तक 1 शतक और 7 फिफ्टी के दम पर 1820 रन बना चुके हैं, जबकि गेंदबाजी में 6.79 की इकोनॉमी से 203 विकेट निकाल चुके हैं.
अगर भारतीय और विदेशी दोनों खिलाड़ियों को मिला दिया जाए, तो सुनील नरेन आईपीएल इतिहास में 200 का आंकड़ा छूने वाले कुल 13वें खिलाड़ी बन गए हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप पर काबिज हैं. कोहली ने 279, रोहित ने 279, जबकि एमएस धोनी ने 278 मैच खेले हैं.
सुनील नरेन सिर्फ मैच खेलने के मामले में ही नहीं, बल्कि विकेट चटकाने में भी विदेशी गेंदबाजों के सुल्तान हैं. वे आईपीएल के इतिहास में 200 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते विदेशी गेंदबाज हैं. उनके बाद विदेशी गेंदबाजों की इस एलीट लिस्ट में वेस्टइंडीज के ही ड्वेन ब्रावो (183 विकेट) और अफगानिस्तान के राशिद खान (174 विकेट) का नाम आता है.
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