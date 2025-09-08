ट्रॉफी जिताने के लिए टीम में अचानक हुई भारत के 2 खूंखार बल्लेबाजों की एंट्री, दहशत में गेंदबाज

South Zone vs Cnetral Zone Duleep Trophy 2025: कर्नाटक के महाराजा टी20 लीग में धमाकेदार बैटिंग से सबका दिल जीतने वाले रविचंद्रन स्मरण को दिलीप ट्रॉफी फाइनल के लिए साउथ जोन की टीम में शामिल किया गया है. स्मरण सिर्फ टी20 नहीं, बल्कि क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में भी रन बनाने में माहिर हैं. वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में शामिल हैं. उनके अलावा तमिलनाडु के युवा खिलाड़ी आंद्रे सिद्धार्थ भी साउथ जोन की टीम से जुड़ गए हैं.

ये दो खिलाड़ी हुए बाहर

दिलीप ट्रॉफी का फाइनल साउथ जोन और सेंट्रल जोन के बीच 11 सितंबर से खेला जाएगा. 22 वर्षीय स्मरण और 19 वर्षीय सिद्धार्थ पहले सेमीफानल के दौरान स्टैंडबाय सूची में थे. उन्हें यह मौका नारायण जगदीशन और देवदत्त पडिक्कल के इंडिया ए टीम में चुने जाने के बाद मिला है. जगदीशन और पडिक्कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट मैच में खेलेंगे.

जगदीशन ने ठोके थे 197 रन

स्मरण और सिद्धार्थ के टीम में आने के बाद हैदराबाद के अनिकेत रेड्डी और पुडुचेरी के अजय रोहेरा को स्टैंडबाय सूची में शामिल किया गया है. जगदीशन ने सेमीफाइनल मैच में नॉर्थ जोन के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग की थी. उन्होंने 197 रनों की पारी खेली. वह 3 रन से दोहरा शतक चूक गए थे. उनकी पारी की बदौलत साउथ जोन ने 536 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा किया था. तमिलनाडु के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने दूसरी पारी में भी नाबाद 52 रन बनाए थे, जबकि पडिक्कल ने अपनी दो पारियों में 57 और नाबाद 16 रन बनाए थे.

दिलीप ट्रॉफी फाइनल के लिए साउथ जोन की टीम

मोहम्मद अजहरुद्दीन (कप्तान और विकेटकीपर), रिकी भुई (उपकप्तान), रविचंद्रन स्मरण, काले एम, शेख रशीद, तन्मय अग्रवाल, सलमान निजार, आंद्रे सिद्धार्थ, तनय त्यागराजन, गुरजपनीत सिंह, एमडी निधिश, वासुकी कौशिक, अंकित शर्मा, टी विजय और बासिल एनपी.

स्टैंडबाय: मोहित रेडकर, स्नेहल कौतनकर, ईडन एप्पल टॉम, अजय रोहेरा, जी अनिकेत रेड्डी.