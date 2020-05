जब सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बार जीता था IPL खिताब, टूट गया था विराट कोहली का ख्वाब

नई दिल्ली: साल 2016 का आईपीएल फाइनल टूर्नामेंट की दो मजबूत टीम्स के बीच खेला जा रहा था. खास बात ये थी कि उस बार फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स टीम नहीं दिख रही थी. इसकी वजह ये थी कि साल 2016 और 2017 के लिए 'पीली आर्मी' को फिक्सिंग के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था. 29 मई 2020 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेजबान आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी. हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 208 रन का बड़ा स्कोर बना लिया. इस दौरान कप्तान डेविड वॉर्नर ने 38 गेंदों में 68 रन बनाए, इसके अलावा युवराज सिंह ने 38 और बेन कटिंग ने 39 रन की पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने शानदार शुरुआत की. क्रिस गेल ने 38 गेंदों में 76 और विराट कोहली ने 35 गेंदों में 54 रन बना डाले, दोनों के बीच 114 रन की पार्टनरशिप हुई. इसके बाद बैंगलोर की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 200 रन ही बना सकी, इस तरह हैदराबाद ने खिताबी मुकाबला 8 रन से जीत लिया.

