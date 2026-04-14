प्रफुल्ल-साकिब ने डेब्यू पर लगाई आग, फिर भी 24 घंटे के अंदर SRH ने बदला स्क्वॉड, अचानक टीम में इस गेंदबाज की एंट्री

Sunrisers Hyderabad Squad Update: सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार (13 अप्रैल) को हुए मुकाबले में टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स को पीटकर आईपीएल 2026 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. SRH के लिए इस जीत में दो डेब्यूटेंट का अहम योगदान रहा. विदर्भ के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और 'गपालगंज एक्सप्रेस' साकिब हुसैन की जोड़ी ने मिलकर राजस्थान रॉयल्स की कमर तोड़ दी. प्रफुल्ल ने पारी के पहले ओवर में ही 3 और ओवरऑल 4 विकेट चटकाए. वहीं, साकिब ने भी चार ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट झटके. इस बीच बड़ी खबर ये है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यादगार जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वॉड में बड़ा बदलाव हुआ है.

आईपीएल 2026 सीजन के बीच सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में श्रीलंकन तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है. दरअसल, इंग्लैंड के पेसर ब्रायडन कार्स चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. SRH ने उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया है.

ब्रायडन कार्स की जगह दिलशान मदुशंका की एंट्री

इंग्लिश पेसर ब्रायडन कार्स को आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स ने एक करोड़ रुपये में खरीदा था. आरसीबी के खिलाफ ओपनिंग मैच से पहले वो चोटिल हो गए और उसके बाद एक भी मुकाबला नहीं खेले. SRH ने आखिरकार उनका विकल्प ढूंढ लिया है. बाएं हाथ के पेसर दिलशान मदुशंका ने श्रीलंका के लिए 1 टेस्ट, 28 वनडे और 19 टी20 मैच खेले हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 70 विकेट हैं. वो 75 लाख रुपये में एसआरएच में शामिल होंगे. मदुशंका के पास आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का अनुभव भी है.

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— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 14, 2026

T20 क्रिकेट में दिलशान मदुशंका के आंकड़े

वनडे विश्व कप 2023 में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दिलशान मदुशंका अब तक 63 टी20 मैच खेले हैं और 61 विकेट ले चुके हैं. नई गेंद से गेंदबाजी करना उनकी खासियत है और इस श्रीलंकाई खिलाड़ी को पहले मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल का करार मिला था. हालांकि, चोट के कारण वे मुंबई स्थित फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल के 2024 संस्करण में नहीं खेल पाए.

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