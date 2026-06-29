लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों का घर और छप्परफाड़ कमाई, जानिए कितनी संपत्ति की मालकिन हैं काव्या मारन

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन एक बार फिर से चर्चा में हैं. दावा किया जा रहा है कि म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ काव्या मारन की शादी की बातें चल रहीं हैं. म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के अंकल और जाने-माने एक्टर वाई. जी. महेंद्र ने हाल ही में एक इंटरव्यू में काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी की बात को लगभग पक्का कर दिया है. हालांकि शादी की बातों पर न तो अनिरुद्ध रविचंदर और न ही काव्या मारन ने कोई रिएक्शन दिया है.
काव्या मारन की बात करें तो वह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. काव्या मारन के पास लग्जरी गाड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काव्या मारन की पर्सनल नेट वर्थ 400 से 500 करोड़ रुपये के बीच है. सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और को-ओनर काव्या मारन, जो IPL के दौरान स्टैंड्स से अपने अनोखे रिएक्शन्स के लिए जानी जाती हैं, मैदान के बाहर भी एक सफल बिजनेस टाइकून के तौर पर अपनी पहचान रखती हैं. वह IPL टीम डगआउट और खिलाड़ियों की नीलामी में एक अहम चेहरा होती हैं.
पारिवारिक संपत्ति के अलावा, काव्या मारन की कमाई सैलरी, कॉर्पोरेट कंपनियों से डिविडेंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग्स के जरिए भी होती है. सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर भी काव्या मारन की इनकम होती है. काव्या मारन के पास अपने फैमिली ट्रस्ट के जरिए सनराइजर्स हैदराबाद फ्रैंचाइजी में पर्सनल हिस्सेदारी भी है.
काव्या बेहद खूबसूरत हैं और उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा है. काव्या मारन सन ग्रुप के मालिक कलानिधि मारन की बेटी हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) उन्हीं की टीम है. काव्या मारन कलानिधि मारन की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन की भतीजी हैं.
काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ हैं. काव्या मौजूदा समय में सन टीवी नेटवर्क के ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट Sun NXT की प्रमुख हैं. 33 साल की काव्या मारन खुद सन म्यूजिक से जुड़ी हुईं हैं. काव्या ने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता कलानिधि मारन के कारोबार में हाथ बंटाने का फैसला किया था. काव्या ने अपनी कंपनी में कोई बड़ा पद ग्रहण करने से पहले अनुभव हासिल करने के लिए सन टीवी नेटवर्क में इंटर्नशिप भी की थी.
काव्या मारन फ्रैंचाइजी क्रिकेट ओनरशिप, मैनेजमेंट और अन्य क्षेत्रों में एक बड़ा चेहरा बन गई हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की CEO के तौर पर कमान संभालने के बाद से, उन्होंने दुनिया भर की अलग-अलग T20 लीग में 'सनराइजर्स परिवार' का विस्तार करके इसे ग्लोबल स्तर पर पहुंचाया है. काव्या मारन की लीडरशिप में, फ्रैंचाइजी की वैल्यू लगभग 1,290 से 1,330 करोड़ रुपये आंकी गई है. काव्या मारन ने लग्जरी रियल एस्टेट में भी निवेश किया है और उनके पास प्रीमियम लग्जरी गाड़ियां भी हैं. काव्या मारन को बिजनेस विरासत में मिला है, उनके पिता कलानिधि मारन, सन ग्रुप समूह के अरबपति चेयरमैन और फाउंडर हैं.
सन ग्रुप भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउस में से एक है, जिसके पास सन NXT जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लगभग 37 टेलीविजन चैनल और रेड FM ब्रांड के तहत रेडियो नेटवर्क वगैरह हैं. फोर्ब्स का अनुमान है कि मारन परिवार की कुल बिजनेस नेट वर्थ लगभग 2.57 बिलियन डॉलर है. काव्या मारन की देखरेख में, सन ग्रुप की स्पोर्ट्स में मौजूदगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, जिसमें साउथ अफ्रीका की SA20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और हाल ही में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को खरीदकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख टूर्नामेंट 'द हंड्रेड' में विस्तार शामिल है.