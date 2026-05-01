अचानक वैभव सूर्यवंशी के दोस्त की चमकी किस्मत, बीच सीजन SRH टीम में एंट्री, वर्ल्ड कप में मचा चुका है गदर

Who is RS Ambrish: आईपीएल 2026 सीजन का आधा सफर समाप्त हो चुका है. जीत के रथ पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट के बीच टीम में बड़ा बदलाव किया है. चोट के कारण भारतीय पेसर शिवम मावी एक भी मैच खेले बिना पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. SRH ने उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज आर एस अंबरीश को टीम में शामिल किया है. सनराइजर्स ने ऑक्शन में शिवम मावी को उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपये में साइन किया था, लेकिन वो इस सीजन एक भी मैच नहीं खेल सके. 18 साल के अंबरीश हाल ही में हुए अंडर-19 विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा थे और भारत को चैंपियन बनाने में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज का अहम रोल रहा था.

कौन हैं आरएस अंबरीश?

28 मई, 2007 को जन्में आरएस अंबरीश एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. तमिलनाडु के खिलाड़ी ने U-19 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 11 विकेट चटकाए थे और अंबरीश भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे. इंग्लैंड के खिलाफ हुए फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से कोहराम मचाते हुए शानदार शतक जड़ा था, जबकि गेंदबाजी से अंबरीश ने कमाल दिखाते हुए 3 अहम विकेट झटके थे. बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले और दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करने वाले अंबरीश, विश्व कप से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भारतीय अंडर-19 दौरों और अंडर-19 एशिया कप में भी शामिल थे. अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में साइन किया है.

जीत के रथ पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत के रथ पर सवार है. पहले ईशान किशन की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और अब पैट कमिंस की अगुवाई में भी SRH दम दिखा रही है. ऑरेंज आर्मी लगातार 5 मुकाबले जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है. पिछले मुकाबले में सनराइजर्स ने मुंबई इंडियंस को उनके घर पर 6 विकेट से रौंदा था. SRH का अगला मैच रविवार, 3 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होगा.

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