Advertisement
trendingNow13200580
Hindi Newsक्रिकेटअचानक वैभव सूर्यवंशी के दोस्त की चमकी किस्मत, बीच सीजन SRH टीम में एंट्री, वर्ल्ड कप में मचा चुका है गदर

अचानक वैभव सूर्यवंशी के दोस्त की चमकी किस्मत, बीच सीजन SRH टीम में एंट्री, वर्ल्ड कप में मचा चुका है गदर

Who is RS Ambrish: आईपीएल 2026 सीजन का आधा सफर समाप्त हो चुका है. जीत के रथ पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट के बीच टीम में बड़ा बदलाव किया है. चोट के कारण भारतीय पेसर शिवम मावी एक भी मैच खेले बिना पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. SRH ने उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज आर एस अंबरीश को टीम में शामिल किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Who is RS Ambrish (PHOTO- ICC/BCCI)
Who is RS Ambrish (PHOTO- ICC/BCCI)

Who is RS Ambrish: आईपीएल 2026 सीजन का आधा सफर समाप्त हो चुका है. जीत के रथ पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद ने टूर्नामेंट के बीच टीम में बड़ा बदलाव किया है. चोट के कारण भारतीय पेसर शिवम मावी एक भी मैच खेले बिना पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. SRH ने उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज आर एस अंबरीश को टीम में शामिल किया है. सनराइजर्स ने ऑक्शन में शिवम मावी को उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपये में साइन किया था, लेकिन वो इस सीजन एक भी मैच नहीं खेल सके. 18 साल के अंबरीश हाल ही में हुए अंडर-19 विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा थे और भारत को चैंपियन बनाने में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज का अहम रोल रहा था.

कौन हैं आरएस अंबरीश?

28 मई, 2007 को जन्में आरएस अंबरीश एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. तमिलनाडु के खिलाड़ी ने U-19 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 11 विकेट चटकाए थे और अंबरीश भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे. इंग्लैंड के खिलाफ हुए फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से कोहराम मचाते हुए शानदार शतक जड़ा था, जबकि गेंदबाजी से अंबरीश ने कमाल दिखाते हुए 3 अहम विकेट झटके थे. बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले और दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करने वाले अंबरीश, विश्व कप से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भारतीय अंडर-19 दौरों और अंडर-19 एशिया कप में भी शामिल थे. अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में साइन किया है.

जीत के रथ पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत के रथ पर सवार है. पहले ईशान किशन की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और अब पैट कमिंस की अगुवाई में भी SRH दम दिखा रही है. ऑरेंज आर्मी लगातार 5 मुकाबले जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है. पिछले मुकाबले में सनराइजर्स ने मुंबई इंडियंस को उनके घर पर 6 विकेट से रौंदा था. SRH का अगला मैच रविवार, 3 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भुवी के साथ बुमराह... 2027 वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला, इन 5 गेंदबाजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया तो ट्रॉफी पक्की!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
LPG price hike
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
Operation Global Hunt
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
Chinar Corps
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED action
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
West Bengal elections 2026
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
mumbai
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
Kashmir
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
ये राजनीतिक लड़ाई है...SC ने पवन खेड़ा को बेल के साथ हिमंत सरमा को भी दी नसीहत
Supreme Court
ये राजनीतिक लड़ाई है...SC ने पवन खेड़ा को बेल के साथ हिमंत सरमा को भी दी नसीहत
बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो...
Sourav Ganguly
बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो...
बाप रे! बंगाल के इस सर्वे ने उड़ाए होश, 'BJP को सिर्फ 50 सीटें, सुवेंदु भी हार रहे'
West Bengal Election 2026
बाप रे! बंगाल के इस सर्वे ने उड़ाए होश, 'BJP को सिर्फ 50 सीटें, सुवेंदु भी हार रहे'