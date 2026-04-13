SRH vs RR: टेबल टॉपर के सामने ऑरेंज ऑर्मी का चैलेंज, वैभव सूर्यवंशी vs अभिषेक शर्मा, कौन पड़ेगा भारी?

आईपीएल के 19 वें सीजन का आज 21वां मैच खेला जाना है. यह मैच मौजूदा टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स और आरेंजी ऑर्मी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में है और वह फिलहाल नंबर 1 पायदान पर काबिज हैं. वहीं, पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के हाथों में है. टीम की बल्लेबाजी तो काफी बेहतर है लेकिन, गेंदबाजी में अभी भी टीम काफी पीछे नजर आ रही है. आज के मुकाबले में निगाहें दो खिलाड़ियों पर होंगी और वह नाम है वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा. दोनों ही टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं. खासकर वैभव का बल्ला तो मानो आग उगल रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में किसका पलड़ा भारी रहता है. आइए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े पर...

अभिषेक या वैभव?

आज के मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पर होने वाली है. दोनों ही खिलाड़ी टूर्नामेंट में जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. खासकर वैभव तो गजब की फॉर्म में हैं. बात करें अगर वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तो उन्होंने टूर्नामेंट में अभी तक महज 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 266.89 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट और दो अर्धशतक की बदौलत 200 रन बनाए हैं. बता दें कि ऑरेंज कैप पर भी वैभव सूर्यवंशी का कब्जा है. उनका सर्वोच्च स्कोर 78 रनों का रहा है. वहीं, अभिषेक शर्मा कि बात करें तो उन्होंने 4 मुकाबले में 218.90 के स्ट्राइक रेट से 129 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक फिफ्टी लगाई है और उनका उच्चतम स्कोर 74 रनों का रहा है.

हेड टू हेड आंकड़े

आईपीएल में अगर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो हैदराबाद की टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 9 मुकाबलों में ही जीत मिल पाई है.

अगर हैदराबाद के होम ग्राउंड पर खेले गए मैचों की बात करें, तो यहां भी सनराइजर्स का दबदबा साफ दिखता है. दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर 6 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 5 में हैदराबाद ने जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ एक ही मैच जीत सकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों टीमों की संभावित प्लेंइग 11

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) : अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान व विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा.

राजस्थान रॉयल्स (RR) : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई (इम्पैक्ट प्लेयर - ब्रिजेश शर्मा).

ये भी पढ़ें: IPL के बीच बड़ा बवाल, BCCI ने राजस्थान के मैनेजर पर कसा शिकंजा, जानें पूरा मामला