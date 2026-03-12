काव्या मारन की टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को 2.34 करोड़ में खरीदा, सोशल मीडिया पर मची खलबली

IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सिस्टर फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार (12 जनवरी) को द हंड्रेड के पहले ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को साइन किया. इसके साथ ही, उन्होंने हाल ही में भारतीय टीम मालिकों के उस नियम को तोड़ दिया, जिसमें वे दुनिया भर की सबसे बड़ी T20 लीग में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करने से मना कर देते थे.
IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सिस्टर फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार (12 जनवरी) को द हंड्रेड के पहले ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को साइन किया. इसके साथ ही, उन्होंने हाल ही में भारतीय टीम मालिकों के उस नियम को तोड़ दिया, जिसमें वे दुनिया भर की सबसे बड़ी T20 लीग में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करने से मना कर देते थे. अबरार अहमद का नाम टियर 2 स्पिनर्स सेट के आखिर में ऑक्शन में आया था.
काव्या मारन की टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा
सनराइजर्स लीड्स ने ट्रेंट रॉकेट्स के साथ लंबी बोली लगाई और £190,000 (लगभग INR 2.34 करोड़) की बोली लगाकर जीत हासिल की. 27 साल के अबरार अहमद एक लेग-स्पिनर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 28 ODI और 52 T20I विकेट हासिल किए हैं. अबरार अहमद हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे. सनराइजर्स लीड्स के अबरार अहमद को खरीदने के फैसले से भारत में कई लोग नाखुश हैं.
भारत से जुड़ी किसी फ्रेंचाइजी ने तोड़ा नियम
IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बैन होने के बाद शायद यह पहली बार है कि भारत से जुड़ी किसी फ्रेंचाइजी ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को साइन किया है. यह पहली बार होगा जब अबरार अहमद यूरोप में किसी T20 लीग में खेलेंगे, उन्होंने अब तक सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में ही हिस्सा लिया है. हालांकि, उनका हिस्सा लेना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा.
सन ग्रुप के मालिकाना हक में है सनराइजर्स लीड्स
सनराइजर्स लीड्स पूरी तरह से भारतीय मीडिया ग्रुप सन ग्रुप के मालिकाना हक में है, जिसे कलानिधि मारन और उनकी बेटी, CEO काव्या मारन लीड करते हैं. इस फ्रेंचाइजी को पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स कहा जाता था और इस साल भारतीय कंपनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया. द हंड्रेड में भारतीय कंपनियों के फ्रेंचाइजी लेने से अफवाहें उड़ीं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नीलामी में नहीं चुना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे SA20, साउथ अफ्रीकन T20 कॉम्पिटिशन और IPL में होता है, जहां सभी मालिकों के पास पहले से ही खेल की सबसे कीमती टीमें हैं.
जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था
इस पर जवाब देते हुए, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें सबको साथ लेकर चलने और भेदभाव-विरोधी नीतियों का पालन करने का वादा किया गया था. ECB ने एक बयान में कहा, 'इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और द हंड्रेड टीम की सभी आठ फ्रेंचाइजी यह पक्का करने के अपने वादे को दोहराती हैं कि द हंड्रेड एक ऐसा कॉम्पिटिशन बना रहे जो सबको साथ लेकर चलने वाला, स्वागत करने वाला और सभी के लिए खुला हो.'