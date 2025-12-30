ग्लेन फिलिप्स ने जड़ा 2025 का सबसे अजूबा छक्का, अचानक लेफ्टी बन खेला करिश्माई शॉट, VIDEO ने उड़ाए होश

Glenn Phillips Six: न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स वैसे तो फील्डिंग के दौरान चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने बैटिंग करते हुए फैंस की होश उड़ा दी है. जानकारी के लिए बता दें कि फिलिप्स दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन मंगलवार, 30 दिसंबर को एक मैच के दौरान अचानक उन्होंने लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने का मन बनाया. हैरान करने वाली बात ये थी कि गेंदबाज को भी पता था कि फिलिप्स लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज बन गए हैं, फिर भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने शानदार छक्का जड़कर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी.

ग्लेन फिलिप्स के इस करिश्माई सिक्स को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच ये बहस छिड़ गई है कि ये साल 2025 का सबसे खूबसूरत शॉट है. कीवी बल्लेबाज ने ये छक्का मंगलवार को सुपर स्मैश मुकाबले के दौरान लगाया.

ग्लेन फिलिप्स ने जड़ा चमत्कारी छक्का

ये दिलचस्प नजारा सुपर स्मैश में ओटागो बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्टस मैच के दौरान देखने को मिला. ग्लेन फिलिप्स ने 90 रनों की शानदार पारी खेली और इस दौरान दाएं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर गेंदबाजी टीम को मुसीबत में डाल दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि इस पारी के दौरान वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हुए ज्यादा सहज दिखे. उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी, लेकिन असली मजा उन्होंने लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़कर दिया. इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और फैंस हैरान हैं.

फिलिप्स ने इस शॉट पर क्या कहा?

मैच के बाद इस बदलाव के बारे में बताते हुए फिलिप्स ने खुलासा किया कि वह लाइमलाइट से दूर रहकर इस पर काम कर रहे थे. उन्होंने कहा, ''मैंने नेट प्रैक्टिस में कुछ समय तक इसका अभ्यास किया था, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आया. पेशेवर क्रिकेट में इस तरह से खेलना वाकई दिलचस्प है। पिछले दिन नेट प्रैक्टिस में मैं बाएं हाथ से खेलते हुए दाएं हाथ से खेलने की तुलना में बेहतर शॉट लगा रहा था। इसलिए जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, तब कम से कम इसे आजमाने का फैसला करना ही सही लगा.''

बता दें कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग आईपीएल में ग्लेन फिलिप्स गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं. इस टूर्नामेंट में वे अपनी प्रतिभा का उतना प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जितना वे चाहते थे. दो सीजन में उन्होंने 8 मैचों में 65 रन बनाए हैं.

