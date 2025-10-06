Advertisement
अब गेंदबाजों की खैर नहीं... प्रचंड फॉर्म में लौटा विध्वंसक बल्लेबाज, 3 पारी में 2 शतक से फैलाई दहशत

Cricket Australia: दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टक्कर का इंतजार है. दोनों टीमें प्रतिष्ठित एशेज सीरीज में आमने-सामने होंगी. इसके लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड तय हो चुका है, लेकिन कंगारू टीम का सेलेक्शन अभी नहीं हुआ है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:28 PM IST
Cricket Australia: दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टक्कर का इंतजार है. दोनों टीमें प्रतिष्ठित एशेज सीरीज में आमने-सामने होंगी. इसके लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड तय हो चुका है, लेकिन कंगारू टीम का सेलेक्शन अभी नहीं हुआ है. एशेज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबज मार्नश लाबुशेन ने फॉर्म में वापसी कर ली है. लंबे समय तक जूझने वाले इस खिलाड़ी ने 3 पारियों में 2 शतक गेंदबाजों में दहशत फैला दी है.

लाबुशेन का 33वां फर्स्ट क्लास शतक

लाबुशेन ने शानदार अंदाज में अपनी फॉर्म में वापसी की घोषणा करते हुए ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में जबरदस्त शतक लगाया. उन्होंने शेफील्ड शील्ड के पहले मैच में तस्मानिया के खिलाफ एक जबरदस्त पारी खेली. पिछले एक साल से रनों के लिए संघर्ष कर रहे लाबुशेन ने 205 गेंदों पर शानदार 160 रन बनाकर अपनी क्लास की याद दिलाई. यह उनका 33वां फर्स्ट क्लास शतक है. लाबुशेन ने 17 चौके और 2 छक्के लगाए. उन्होंने पिछले महीने वन-डे कप में 118 गेंदों पर 130 रन बनाए थे.

लाबुशेन के साथ चला रेनशॉ और ख्वाजा का बल्ला

मैच के दूसरे दिन 54 रन पर नाबाद रहने वाले लाबुशेन ने तीसरे दिन लंच से पहले अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 14 महीने बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक लगाया है.  उनकी इस पारी की बदौलत क्वींसलैंड ने 612 रन बनाए. इससे पहले तस्मानिया ने पहली पारी में 379 रन बनाए थे. क्वींसलैंड के लिए लाबुशेन के अलावा ओपनर मैट रेनशॉ ने 128 रनों की पारी खेली. उस्मान ख्वाजा ने 69 और जैक क्लेटॉन ने 59 रन बनाए. 

लाबुशेन के 12 हजार रन पूरे

इस पारी के साथ 31 वर्षीय लाबुशेन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12,000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया. 167 फर्स्ट क्लास मैचों में अब उनके 33 शतक और 60 अर्धशतक हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 46.19 की औसत से 4,435 टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक शामिल हैं.  गौरतलब है कि यह शतक लाबुशेन का जुलाई 2024 के बाद फर्स्ट क्लास में पहला शतक है. उन्होंने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में ग्लैमॉर्गन के लिए 119 रन बनाए थे. उन्होंने हाल ही में फॉर्म की झलक दिखाई थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketCricket australiamarnus labuschagneashes series

