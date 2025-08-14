Team India: विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे खेलते रहना चाहिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्यों जरूरी?

Indian Cricket Team: रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो दो दिग्गज बल्लेबाज जिन्होंने टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई हैं. हालांकि, ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही एक्टिव हैं. भारतीय टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां वनडे सीरीज में रोहित और कोहली एक्शन में नजर आएंगे. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस सीरीज के बाद ये दोनों दिग्गज वनडे से भी संन्यास ले लेंगे. इन रिपोर्ट्स को पढ़कर फैंस को जोर का झटका लगा, क्योंकि वो अपने हीरोज को आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप खेलता और जीतता देखना चाहते हैं, जोकि 2027 में होने वाला है. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया है कि RO-KO का वनडे फॉर्मेट खेलते रहना भारत के लिए क्यों जरूरी है.

रोहित और कोहली का वनडे खेलना क्यों जरूरी?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का भारतीय वनडे टीम में होना बेहद जरूरी है. वो इसलिए क्योंकि उनका विशाल अनुभव अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने में मदद कर सकता है. बता दें कि इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने और मार्च में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद से न तो कोहली और न ही रोहित ने कोई इंटरनेशनल मैच खेला है. हालांकि, रैना का मानना है कि वनडे टीम में उनकी मौजूदगी अमूल्य हो सकती है.

ये भी पढ़ें: नई टीम, नया सीजन और... चौके-छक्के उड़ाने को तैयार टीम इंडिया का ये खूंखार बल्लेबाज, टीम इंडिया से 4 साल से बाहर

'उनका जूनियर्स के साथ जुड़े रहना जरूरी'

रैना ने एक इंटरव्यू में कहा, 'रोहित और विराट का अनुभव बेहद अहम है. सीनियर खिलाड़ियों का जूनियर खिलाड़ियों के साथ जुड़े रहना बेहद जरूरी है. शुभमन (गिल) ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है.' इस पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, 'उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं. विराट ने पिछला आईपीएल भी जीता था. अपने-अपने करियर में उन्होंने जो कुशल नेतृत्व क्षमता दिखाई है, उसके लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना जरूरी है.'

ये भी पढ़ें: सारा के 'स्पेशल डे' पर पहुंची भाभी सानिया... सचिन तेंदुलकर की बेटी ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल

सिराज को बताया ऑल फॉर्मेट प्लेयर

रैना ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की. पूर्व भारतीय बल्लेबाज का मानना है कि हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज ने सभी फॉर्मेट में अपनी जगह बनाई है. रैना ने कहा, 'सिराज को तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सफेद और लाल गेंद दोनों से देश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने टेस्ट सीरीज में 187 ओवर फेंके और बिना किसी परेशानी के अच्छा प्रदर्शन किया.'