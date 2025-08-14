Team India: विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे खेलते रहना चाहिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्यों जरूरी?
Advertisement
trendingNow12881201
Hindi Newsक्रिकेट

Team India: विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे खेलते रहना चाहिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्यों जरूरी?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे खेलते रहना क्यों जरूरी है. रैना का मानना है कि इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का अनुभव भारत के युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए बेहद जरूरी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India: विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे खेलते रहना चाहिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्यों जरूरी?

Indian Cricket Team: रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो दो दिग्गज बल्लेबाज जिन्होंने टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई हैं. हालांकि, ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही एक्टिव हैं. भारतीय टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां वनडे सीरीज में रोहित और कोहली एक्शन में नजर आएंगे. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस सीरीज के बाद ये दोनों दिग्गज वनडे से भी संन्यास ले लेंगे. इन रिपोर्ट्स को पढ़कर फैंस को जोर का झटका लगा, क्योंकि वो अपने हीरोज को आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप खेलता और जीतता देखना चाहते हैं, जोकि 2027 में होने वाला है. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया है कि RO-KO का वनडे फॉर्मेट खेलते रहना भारत के लिए क्यों जरूरी है.

रोहित और कोहली का वनडे खेलना क्यों जरूरी?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का भारतीय वनडे टीम में होना बेहद जरूरी है. वो इसलिए क्योंकि उनका विशाल अनुभव अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने में मदद कर सकता है. बता दें कि इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने और मार्च में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद से न तो कोहली और न ही रोहित ने कोई इंटरनेशनल मैच खेला है. हालांकि, रैना का मानना है कि वनडे टीम में उनकी मौजूदगी अमूल्य हो सकती है.

ये भी पढ़ें: नई टीम, नया सीजन और... चौके-छक्के उड़ाने को तैयार टीम इंडिया का ये खूंखार बल्लेबाज, टीम इंडिया से 4 साल से बाहर

'उनका जूनियर्स के साथ जुड़े रहना जरूरी'

रैना ने एक इंटरव्यू में कहा, 'रोहित और विराट का अनुभव बेहद अहम है. सीनियर खिलाड़ियों का जूनियर खिलाड़ियों के साथ जुड़े रहना बेहद जरूरी है. शुभमन (गिल) ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है.' इस पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, 'उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं. विराट ने पिछला आईपीएल भी जीता था. अपने-अपने करियर में उन्होंने जो कुशल नेतृत्व क्षमता दिखाई है, उसके लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना जरूरी है.'

ये भी पढ़ें: सारा के 'स्पेशल डे' पर पहुंची भाभी सानिया... सचिन तेंदुलकर की बेटी ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल

सिराज को बताया ऑल फॉर्मेट प्लेयर

रैना ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की. पूर्व भारतीय बल्लेबाज का मानना है कि हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज ने सभी फॉर्मेट में अपनी जगह बनाई है. रैना ने कहा, 'सिराज को तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सफेद और लाल गेंद दोनों से देश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने टेस्ट सीरीज में 187 ओवर फेंके और बिना किसी परेशानी के अच्छा प्रदर्शन किया.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaVirat Kohlisuresh raina

Trending news

6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
;