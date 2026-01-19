Advertisement
पता चल गया अभिषेक शर्मा की आतिशी पारियों का असली राज! इसलिए लगाते हैं ताबड़तोड़ सिक्सेस, स्टार खिलाड़ी के खुलासे से मची सनसनी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया है कि अभिषेक शर्मा को मॉडर्न T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक क्या बनाता है, क्योंकि यह युवा ओपनर भारत के आक्रामक बैटिंग प्लान को लगातार नया रूप दे रहा है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:14 PM IST
7 फरवरी से शुरुआत
भारत 7 फरवरी को आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करने वाला है, और अभिषेक की मौजूदगी बैटिंग यूनिट को एक नई धार देती है. पारी की शुरुआत में ही पेस और स्पिन दोनों पर हावी होने की उनकी काबिलियत भारत की उस सोच से पूरी तरह मेल खाती है कि वह रिएक्ट करने के बजाय अपनी शर्तों पर खेले.

अलग-अलग शॉट्श की भरमार
Jio hotstar पर बात करते हुए रैना ने अभिषेक की उन टेक्निकल खूबियों पर जोर दिया जो उन्हें उनके कई साथियों से अलग बनाती हैं. रैना कि मानें, तो यह सिर्फ कच्ची पावर नहीं, बल्कि रिफाइंड शॉट-मेकिंग है जो इस युवा बल्लेबाज को इतना असरदार बनाती है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अभिषेक के बैट स्विंग और स्पिनरों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकले बिना बाउंड्री पार करने की उनकी जबरदस्त काबिलियत की ओर इशारा किया.

अभिषेक की जमकर तारीफ
उन्होंने अभिषेक के ऑफ-साइड में अथॉरिटी के साथ शॉट खेलने के तरीके की भी तारीफ की, खासकर कवर्स के जरिए, और जिस आत्मविश्वास से वह फुल-लेंथ गेंदों पर ड्राइव करते हैं. उनके फुटवर्क का इस्तेमाल, एक मजबूत बेस के साथ मिलकर, उन्हें कमाल की कंसिस्टेंसी के साथ सीधे ग्राउंड के नीचे शॉट मारने में मदद करता है. यह एक ऐसी स्किल है जो गेंदबाजों की गलती की गुंजाइश को कम कर देती है.

‘खेलने का तरीका सबसे’
जियो हॉटस्टार पर रैना ने कहा, "मुझे लगता है कि उनका बैट स्विंग, जिस तरह से वह क्रीज में रहकर स्पिनरों को छक्के मारते हैं, जिस तरह से वह कवर्स के जरिए खेलते हैं, और फुल गेंदों पर जो ड्राइव्स लगाते हैं, ये सब बातें उन्हें खास बनाती हैं.  वह अपने पैरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और सीधे ग्राउंड पर जोरदार शॉट लगाते हैं.

खतरनाक आंकड़े बनाते हैं नंबर 1
अभिषेक के आंकड़े बढ़ती तारीफों को सही साबित करते हैं. जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I डेब्यू करने के बाद, इस लेफ्ट-हैंडर ने जबरदस्त तरक्की की है। सिर्फ 33 T20I मैचों में, उन्होंने 188.02 के शानदार स्ट्राइक रेट से 1,115 रन बनाए हैं, जो एक मोमेंटम-सेटर के तौर पर उनकी अहमियत को दिखाता है.उनके रिकॉर्ड में दो सेंचुरी और छह हाफ-सेंचुरी शामिल हैं, जो सबसे छोटे फॉर्मेट में दुर्लभ उपलब्धियां हैं. साल 2025 खास तौर पर महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि अभिषेक ने 859 रन बनाकर ICC रैंकिंग में टॉप रैंक वाले T20 बल्लेबाज के तौर पर जगह बनाई, जिससे वह एक ग्लोबल खिलाड़ी के तौर पर और मजबूत हुए.

ये भी पढ़ें: रन मशीन विराट के नाम दर्ज हुआ अजीबो-गरीब  रिकॉर्ड,  यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को भी छोड़ा कोसों पीछे

 

