क्रिकेट इतिहास की 'सबसे विध्वंसक' पारी! जब इस खूंखार बल्लेबाज ने 14 गेंदों में ठोके थे 66 रन, भारत के लिए आया था पहला शतक

Cricket News in Hindi: भारतीय क्रिकेट टीम में धाकड़ बल्लेबाजों की कमी न तो आज है और न ही बीते सालों में रही है. आज हम आपको एक ऐसे धाकड़ बल्लेबाज के बारे में बताएंगे, जिसने भारतीय पुरूष क्रिकेट टीम के लिए टी-20 में पहला शतक लगाया. यह बल्लेबाज अपनी धुंआधार बल्लेबाजी के चलते फैंस के बीच काफी फेमस रह है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:33 PM IST
Suresh Raina hundred: भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे पूर्व बल्लेबाज के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, जो हमेशा से ही ‘मिस्टर आईपीएल’ और एक बेहतरीन फील्डर के रूप में जाना जाता रहा है. लेकिन, एक और रिकॉर्ड है, जो उसे हमेशा खास बनाता रहेगा. 2 मई 2010 को इस खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया था. उन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसने उन्हें टी20 इंटरनेशनल में शतक बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना दिया. इस पारी की खास बात यह थी कि उन्होंने अपने आधे से ज्यादा रन सिर्फ बाउंड्री (चौके और छक्के) से बनाए थे. इस खिलाड़ी का नाम सुरेश रैना है.

बात 2 मई 2010 की है, जब वेस्टइंडीज के सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप का एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा था. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज मुरली विजय पहले ही ओवर में आउट हो गए. यहीं से क्रीज पर आए सुरेश रैना, और उन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाला. रैना ने शुरू में तो संभलकर खेला, लेकिन एक बार जब उनकी आंखें जम गईं तो उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं.

बाउंड्री से बने 66 रन
रैना ने इस मैच में सिर्फ 60 गेंदों का सामना किया और ताबड़तोड़ 101 रन की शानदार पारी खेली. इस शतक के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 168.33 रहा. आंकड़े बताते हैं कि रैना की इस पारी में 9 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे.

 चौकों से बनाए गए रन (9 चौके) - 36 रन
 छक्कों से बनाए गए रन (5 छक्के) - 30 रन
 बाउंड्री से बनाए गए कुल रन (14 बाउंड्री) - 36 + 30 = 66 रन

यानी रैना ने 60 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें से 66 रन उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों (9 चौके और 5 छक्के) पर बना दिए थे. यह दिखाता है कि उन्होंने बाकी के 46 गेंदों पर सिर्फ 35 रन बनाए थे, जबकि बाउंड्री से रन बनाने में उन्होंने बिजली की रफ्तार पकड़ ली थी.

मैच का परिणाम
रैना की इस धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 186 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जवाब में, साउथ अफ्रीका की टीम जैक कैलिस (73 रन) की शानदार पारी के बावजूद 20 ओवर में 172 रन ही बना सकी. इस तरह, भारत ने यह मैच 14 रनों से जीत लिया. सुरेश रैना को उनकी यादगार पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. यह शतक आज भी एक खास रिकॉर्ड है, क्योंकि सुरेश रैना टी20 में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने.

