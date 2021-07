Suresh Raina ने कहा...'मैं ब्राह्मण हूं’, मचा बड़ा बवाल; लोगों ने कहा माफी मांगो

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना (Suresh Raina) अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बना रहते हैं. एक बार फिर रैना ने कुछ बोल दिया है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने लगे हैं.

सुरेश रैना ने कर दी बड़ी गलती

तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) का पांचवां सीजन चल रहा है और पहला मैच लाइका कोवई किंग्स और सलेम स्पार्टन्स के बीच खेला गया था. सीरीज के पहले मैच के दौरान सुरेश रैना (Suresh Raina) भी जुड़े. तब उन्होंने उन्होंने कुछ ऐसे शब्द निकाल दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर उनकी आलोचना करने लगे और माफी मांगने के लिए कहा. दरअसल 2008 से चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का हिस्सा रहे सुरेश रैना (Suresh Raina) एक कमेंटेटर ने पूछा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया? उन्हें यहां के पहनावे में नाचते और सीटी बजाते देखा गया है.

Did #SureshRaina just say ‘Am also a Brahmin’ on national telivision.. Chennai culture... hmmm#TNPL2021 pic.twitter.com/zKa2nwoeIs — The Illusionist (@JamesKL95) July 19, 2021

इस पर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा, ‘मुझे लगता है, मैं भी ब्राह्मण हूं. मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं. मुझे यहां कि संस्कृति से प्यार है. मैं अपने साथियों से प्यार करता हूं. मैं अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ खेल चुका हूं. बद्री (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ), बाला भाई (एल बालाजी) भी हैं. मुझे लगता है कि आपको वहां से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है. हमारे पास एक अच्छा प्रशासन है. मुझे चेन्नई की संस्कृति पसंद है और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं सीएसके का हिस्सा हूं’.

@ImRaina you should be ashamed yourself. It seems that you have never experienced real Chennai culture though you have been playing many years for Chennai team. https://t.co/ZICLRr0ZLh — Suresh (@suresh010690) July 19, 2021

सुरेश रैना का करियर

सुरेश रैना (Suresh Raina) ने टेस्ट क्रिकेट में 768 रन बनाए हैं. इसमें उनकी एक सेंचुरी एक और 7 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. वनडे इंटरनैशनल में रैना ने 226 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 5615 रन दर्ज हैं, जिसमें 5 सेंचुरी और 36 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. रैना का वनडे में बेस्ट स्कोर नाबाद 116 रन रहा. इसके अलावा अगर टी-20 की बात करें तो 78 टी-20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने ने कुल 1605 रन बनाए हैं, टी-20 में रैना ने एक सेंचुरी और पांच हाफ सैंचुरिया बनाई हैं.

वहीं आईपीएल इतिहास के सफलतम बल्लेबाजों में एक सुरेश रैना (Suresh Raina) हैं. वे सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में तीसरे स्थान पर हैं. रैना ने 200 मैचों में 33.07 की औसत से 5491 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 39 अर्धशतक निकले हैं